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Армія Молдови проведе навчання спільно з американськими військовими

Катерина Іванова
glavcom.ua
Армія Молдови проведе навчання спільно з американськими військовими
Навчання триватимуть з 9 по 16 травня
фото з відкритих джерел

До навчань буде залучено два американські літаки C-130 Hercules

Цього місяця в Молдові відбудуться навчання Національної армії за участю військових зі Сполучених Штатів. Таку інформацію поширило Міністерство оборони Молдови, передає NewsMaker.

«З 9 до 16 травня Національна армія візьме участь у навчаннях Swift Response-2024, які проводяться під керівництвом американського командування в Європі та Африці. Навчання пройдуть на території Молдови», – йдеться в повідомленні.

У маневрах візьмуть участь 400 військовослужбовців мотопіхотної бригади «Молдова», батальйону спецпризначення Fulger та 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Також буде залучено два американські літаки C-130 Hercules.

В Міноборони зазначили, що мета навчань, це «розвиток можливостей та підвищення рівня оперативної сумісності між військовими, застосування на практиці сучасних прийомів, методів і процедур індивідуальної та колективної військової підготовки».

До слова, президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, з якою обговорила потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони. 

Нагадаємо, представники Придністров’я в Об’єднаній Контрольній Комісії (ОКК) з розміщення миротворчого контингенту у зоні безпеки між окупованим Придністров’ям та підконтрольною частиною Молдови, запропонували розмістити «миротворців» ще й на підконтрольній Кишиневу території. Про це «Главкому» підтвердили джерела в ОКК.

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Теги: Молдова армія навчання

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