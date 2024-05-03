Армія Молдови проведе навчання спільно з американськими військовими

Навчання триватимуть з 9 по 16 травня

До навчань буде залучено два американські літаки C-130 Hercules

Цього місяця в Молдові відбудуться навчання Національної армії за участю військових зі Сполучених Штатів. Таку інформацію поширило Міністерство оборони Молдови, передає NewsMaker.

«З 9 до 16 травня Національна армія візьме участь у навчаннях Swift Response-2024, які проводяться під керівництвом американського командування в Європі та Африці. Навчання пройдуть на території Молдови», – йдеться в повідомленні.

У маневрах візьмуть участь 400 військовослужбовців мотопіхотної бригади «Молдова», батальйону спецпризначення Fulger та 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Також буде залучено два американські літаки C-130 Hercules.

В Міноборони зазначили, що мета навчань, це «розвиток можливостей та підвищення рівня оперативної сумісності між військовими, застосування на практиці сучасних прийомів, методів і процедур індивідуальної та колективної військової підготовки».

До слова, президентка Молдови Мая Санду зустрілася з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, з якою обговорила потребу України у додаткових системах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, представники Придністров’я в Об’єднаній Контрольній Комісії (ОКК) з розміщення миротворчого контингенту у зоні безпеки між окупованим Придністров’ям та підконтрольною частиною Молдови, запропонували розмістити «миротворців» ще й на підконтрольній Кишиневу території. Про це «Главкому» підтвердили джерела в ОКК.