Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія готує фінальну хвилю евакуації персоналу з іранської АЕС «Бушер»

glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Державна корпорація «Росатом» розпочала підготовку до вивезення останньої великої групи фахівців з атомної електростанції «Бушер» в Ірані. За словами гендиректора компанії Олексія Ліхачова, евакуація охопить понад 200 осіб, передає «Главком» із посиланням на Associated Press.

Москва планує залишити на об'єкті лише обмежену кількість добровольців для підтримки критичного обслуговування реактора. Для безпечного виведення персоналу російська сторона має намір звернутися до США та Ізраїлю з проханням про тимчасове припинення вогню в районі станції.

Попри заяви РФ та Ірану про кілька випадків пожеж на території АЕС, МАГАТЕ наразі не підтверджує фактів пошкодження реактора або витоку радіації. Бушерська АЕС, побудована за сприяння Росії та введена в експлуатацію у 2011 році, є ключовим об'єктом іранської енергетики, хоча її частка в загальній мережі країни становить лише 1-2%. Потужність водо-водяного реактора станції сягає 1000 МВт, що теоретично дозволяє забезпечувати електроенергією сотні тисяч домогосподарств та промислових підприємств.

Евакуація російських атомників відбувається на тлі загострення воєнних дій у регіоні, що ставить під загрозу подальшу безпечну експлуатацію об'єкта. Російське керівництво наголошує на необхідності дипломатичних гарантій від сторін конфлікту для завершення логістичної операції. Ситуація навколо «Бушеру» залишається під пильним наглядом міжнародних регуляторів через потенційні ризики для ядерної безпеки Близького Сходу.

Нагадаємо, 25 березня поблизу іранської атомної електростанції «Бушер» стався новий удар нібито з боку США та Ізраїлю. 

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд влучив у район атомного об’єкта в південному місті Бушер. Атаку охарактеризовано як частину триваючих «ворожих дій» з боку США та Ізраїлю.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.

Теги: евакуація росія Іран АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua