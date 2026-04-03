Росія готує фінальну хвилю евакуації персоналу з іранської АЕС «Бушер»

Бушерська АЕС, побудована за сприяння Росії та введена в експлуатацію у 2011 році, є ключовим об'єктом іранської енергетики

Державна корпорація «Росатом» розпочала підготовку до вивезення останньої великої групи фахівців з атомної електростанції «Бушер» в Ірані. За словами гендиректора компанії Олексія Ліхачова, евакуація охопить понад 200 осіб, передає «Главком» із посиланням на Associated Press.

Москва планує залишити на об'єкті лише обмежену кількість добровольців для підтримки критичного обслуговування реактора. Для безпечного виведення персоналу російська сторона має намір звернутися до США та Ізраїлю з проханням про тимчасове припинення вогню в районі станції.

Попри заяви РФ та Ірану про кілька випадків пожеж на території АЕС, МАГАТЕ наразі не підтверджує фактів пошкодження реактора або витоку радіації. Бушерська АЕС, побудована за сприяння Росії та введена в експлуатацію у 2011 році, є ключовим об'єктом іранської енергетики, хоча її частка в загальній мережі країни становить лише 1-2%. Потужність водо-водяного реактора станції сягає 1000 МВт, що теоретично дозволяє забезпечувати електроенергією сотні тисяч домогосподарств та промислових підприємств.

Евакуація російських атомників відбувається на тлі загострення воєнних дій у регіоні, що ставить під загрозу подальшу безпечну експлуатацію об'єкта. Російське керівництво наголошує на необхідності дипломатичних гарантій від сторін конфлікту для завершення логістичної операції. Ситуація навколо «Бушеру» залишається під пильним наглядом міжнародних регуляторів через потенційні ризики для ядерної безпеки Близького Сходу.

Нагадаємо, 25 березня поблизу іранської атомної електростанції «Бушер» стався новий удар нібито з боку США та Ізраїлю.

За даними Організації з атомної енергії Ірану, снаряд влучив у район атомного об’єкта в південному місті Бушер. Атаку охарактеризовано як частину триваючих «ворожих дій» з боку США та Ізраїлю.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.