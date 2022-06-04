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    Події в Україні

    Скільки українських населених пунктів окуповані із 24 лютого: дані від президента

    Значна кількість цих міст і сіл просто непридатна для цивілізованого життя - Скільки українських населених пунктів окуповані із 24 лютого: дані від президента
    Значна кількість цих міст і сіл просто непридатна для цивілізованого життя
    фото з відкритих джерел

    Російська Федерація застосувала проти України майже 2500 різних ракет

    Від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 3620 населених пунктів України потрапили під російську окупацію. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час свого виступу на щорічній Конференції мерів Сполучених Штатів Америки.

    «Загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів: і великі міста, і маленькі містечка. У кожному з них є руйнування. Значна кількість із них просто непридатна для цивілізованого життя. Таку реальність принесла Росія», – зазначив Зеленський.

    При цьому, український лідер поінформував, що від початку повномасштабного військового вторгнення Російська Федерація застосувала проти України майже 2500 різних ракет.

    Згідно з його словами, більшість із них влучили в міську інфраструктуру.

    Нагадаємо, вранці 4 червня окупанти обстріляли Одесу. Рятувальники показали масштаби руйнувань (фото).

    Також військові моряки за добу збили чотири ворожі ракети, їх випустили з підводного човна.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент міст окупація час #stoprussia
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    Скільки українських населених пунктів окуповані із 24 лютого: дані від президента