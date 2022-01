Глава дипломатії ЄС Боррель прибув до України

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель увечері у вівторок, 4 січня, з робочим візитом прибув до України. Про це головний дипломат ЄС повідомив у своєму мікроблозі у Twiiter.

«Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ», – написав він, вказавши, що прилетів до України на тлі нарощування військ Російської Федерації на кордоні з нашою державою.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU