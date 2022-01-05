Глава дипломатії ЄС Боррель прибув до України

«Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ», – розповів Боррель

Високопосадовець приїхав, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель увечері у вівторок, 4 січня, з робочим візитом прибув до України. Про це головний дипломат ЄС повідомив у своєму мікроблозі у Twiiter.

«Мій перший візит у 2022 році – Станиця Луганська та Київ», – написав він, вказавши, що прилетів до України на тлі нарощування військ Російської Федерації на кордоні з нашою державою.

My first visit in 2022 is to Stanytsya Luhanska and Kyiv, #Ukraine.



With Russia’s increased military build-up, I am here to show EU support for Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and to support sustained reform efforts that are key for resilience.@EUDelegationUA pic.twitter.com/SymF8CZAMU — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022

«Я тут, щоб продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальній цілісності України, а також підтримати послідовні зусилля щодо реформування, які є ключем до стійкості», – підкреслив Боррель.

Нагадаємо, високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня і в рамках візиту поїде на Донбас.

Боррель відвідував Україну у вересні 2020 року, тоді ж він анонсував свою поїздку на Донбас із головою Євроради, проте згодом стало відомо про відміну візиту верховного представника ЄС на Донбас. Спочатку Боррель планував відвідати Донбас у березні 2020 року, але відклав поїздку через пандемію.

До слова, раніше Жозеп Боррель оцінив вимогу Росії зупинити розширення НАТО та ЄС на схід. Боррель назвав умови Москви припинити подальше розширення «цілком неприйнятними» і зазначив, що це «чисто російська повістка».

Він наголосив, що Москва вперше представила свій порядок денний письмово.

Також у 2021 році Європейський Союз показав яскраві приклади силової політики, зокрема у східному сусідстві, твердо й уніфіковано надаючи своїм партнерам політичну та оперативну підтримку. Одним із підсумків року для ЄС стало протистояння загрозам Росії. Про це високий представник Євросоюзу у закордонних справах та безпековій політиці Жозеп Боррель написав опублікованому передноворічному огляді у блозі Європейської служби зовнішніх зв’язків.

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