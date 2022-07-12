Голова Запорізької ОДА: щодня область залишають по 1,5 тис. людей

В області тисячі затриманих, пограбованих і зниклих безвісти

Жителі окупованих районів Запорізької області продовжують виїжджати на вільну територію України. Щодня ці території покидає до 1,5 тис. осіб. Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в інтерв’ю «Главкому».

Очільник Запорізької обладміністрації наголосив, що ситуація на окупованих Росією територіях напружена – росіяни вдаються до терору, щоб зломити волю і супротив місцевих жителів.

«Велика частина населення виїхала, бо не кожен витримає проживання в умовах постійного терору. Ви ж розумієте, коли якесь село блокували, то обшуки були у всіх і виносили все, що можна було вкрасти. Мобілізовували навіть підлітків, щоби рили окопи. Зараз батькам погрожують: якщо вони відмовлятимуться від співпраці, то забиратимуть їхніх дітей.

Отже, за нормами міжнародного права – на нас напали терористи, які вчиняють терористичні акти. Фактично люди там знаходяться у заручниках окупаційної машини. Їм дуже важко. У нас кілька сотень зниклих безвісти, тисячі затриманих, пограбованих. Окупанти постійно намагаються зломити волю і супротив місцевих жителів. Тому щодня по півтори тисячі людей з тих територій виїжджають на вільну територію України», – розповів Старух.

Чиновник також припустив, з якою метою росіяни окупували частину Запорізької області та спрогнозував, як окупанти будуть діяти далі.

«У них мета всю Україну поглинути – це ж очевидно. З півночі вони війська вивели, тут просунулися, Донбас у них у пріоритеті. Відповідно, вони й накопичили на певних напрямках усі сили і засоби. Хотіли оточити ЗСУ на Донбасі, це було видно ще у березні, коли удар робився на Гуляйполе, Покровське Дніпропетровської області. Але їх жорстко зупинили під Гуляйполем і тоді вони почали реалізовувати іншу стратегію. У них же там у вересні вибори (єдиний день голосування 11 вересня – «Главком»), от вони і використовують війну також і для внутрішньополітичної мети», – зазначив він.

Старух наголосив, що зараз головне, аби ЗСУ утримали нинішні рубежі та почали відтісняти окупанта.

Нагадаємо, раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російська небезпека на Запоріжжі нікуди не зникла, війна триває і про неї не можна забувати. Він наголосив, що вірогідність наступу російських військ існує.

Раніше стало відомо, що російські загарбники заблокували виїзд з Мелітополя у бік Запоріжжя.

Також повідомлялося, що рашисти спричинили гуманітарну катастрофу на території Запорізької області. Вони перебили магістральний газогін в районі села Мирне Пологівського району.

Додамо, що рашисти обстріляли місто Оріхів, що розташоване неподалік від Запоріжжя, на південному сході від обласного центру. Обстріл стався у ніч з 8 на 9 липня.