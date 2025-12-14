Головна Світ Економіка
Крим переживає нову хвилю дефіциту пального

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Крим переживає нову хвилю дефіциту пального
У Криму знову проблеми з пальним, фіксується відсутність бензину АІ-95 та солярки на АЗС
Влада пояснює затримки постачання пального перебоями в роботі Керченської поромної переправи

В анексованому Росією Криму знову спостерігаються проблеми з постачанням пального на автозаправних станціях (АЗС). Місцеві ЗМІ повідомляють про відсутність популярних марок бензину АІ-95 та солярки на великих заправках в Ленінському районі та Сімферополі, пише «Главком».

Газета «Репортер Восточного Крыма» зазначає, що в Ленінському районі та Сімферополі спостерігається дефіцит бензину АІ-95. У Сімферополі з початку тижня бензин цього виду не продається вільно, а лише за талонами та паливними картками, пише видання ForPost.

Російське Міністерство палива та енергетики Криму пояснює затримки постачання пального перебоями в роботі Керченської поромної переправи, що викликані несприятливими погодними умовами. При цьому глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що було проведено обговорення з міністром транспорту РФ щодо покращення роботи транспортної інфраструктури, зокрема Керченського мосту та поромної переправи.

Як повідомлялося, російська влада готується розпочати закупівлю бензину за кордоном через паливну кризу, яка охопила країну після серії українських ударів по нафтопереробних заводах. Рада Євразійської економічної комісії скасувала ввізні мита на бензин, дизельне паливо, суднове паливо та авіакеросин. Безмитне ввезення на територію країн союзу діятиме до 30 червня 2026 року. Це рішення набуде чинності через 10 днів і пов'язане зі «зниженням обсягів виробництва».

До слова, уряд Росії готує заходи для стабілізації ринку палива через падіння виробництва та дефіцит бензину. Планують обнулити ввізні мита на імпорт із Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, дозволити тимчасове використання присадки монометиланиліну та збільшити поставки білоруського бензину.

