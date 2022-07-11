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    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків

    Унаслідок обстрілу постраждалих немає - Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків
    Унаслідок обстрілу постраждалих немає
    фото: пресслужба ОК «Південь»

    Три ракети Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону

    Сьогодні, 11 липня, рашисти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки, автомобілі та дерева. Про це повідомляє ОК «Південь».

    «Зафіксовано влучання ракети в приватний одноповерховий будинок в одному з прибережних селищ. Ударною хвилею пошкоджено прилеглі будинки, дерева, автівки. На місці події з розбору завалів працюють рятувальники», – йдеться в повідомленні.

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    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків
    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків
    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків
    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків
    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків

    До відмова, два ракетні удари РФ нанесла із застосуванням авіації. Чотири ракети Х-31 було випущено з Су-30. Три Х-31 були спрямовані по сільськогосподарських угіддях регіону. «Пожеж не виникало. Постраждалих нема», – зазначається у повідомленні.

    Як сьогодні повідомлялося, окупанти випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила в будівлю.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Одещина рятувальники Україна будинок ракета окупація
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    Ранковий обстріл Одещини: фото наслідків