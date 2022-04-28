Харківщина під вогнем окупантів: п’ятеро загиблих за день

Від обстрілів рашистів продовжують гинути мирні люди

Ворог тероризує область, однак несе великі втрати

Сьогодні, 28 квітня, черговий день майже безперервних обстрілів російськими загарбниками Харківщини. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог продовжив гатити з артилерії по Харкову. Сьогодні обстріляли Київський і Немишлянський райони. Двоє мирних мешканців загинули, четверо харків’ян поранено.

Також продовжилися обстріли населених пунктів Харківської району. В Хролах один поранений, в Котлярах – один поранений, одна людина загинула. У Покотилівці п’ятеро поранених і двоє загиблих.

Сьогодні окупанти здійснили чергову спробу наступати від Ізюму в напрямках Бражківки, Довгенького та Великої Комишувахи. Але зазнали великих втрат і змушені були відступити. Наші захисники героїчно тримають оборону.

«Попри постійні обстріли і ризик – комунальні служби відновлюють критичну інфраструктуру. Щодня ремонтують покрівлі, закривають вибиті вікна, розчищають вулиці. У Дергачах комунальні служби відновили пошкоджений газопровід та повернули електрику в будинки більше ніж 1,5 тис. мешканців. У Чугуєві відновили водопостачання», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, учора окупанти ввечері обстріляли Харків, є жертви.

Також українські військові відбили в окупантів ще один населений пункт.