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На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)

glavcom.ua
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Фермер придумав новий спосіб розмінувати свої поля
фото: Reuters

Саперну машину чоловік зібрав з трактора та деталей покинутої техніки армії РФ

Український фермер винайшов новий спосіб видалення мін, що залишилися на його полях після вторгнення Росії – він оснастив свій трактор захисними панелями, знятими з російських танків, і керує ним за допомогою дистанційного керування. Про це повідомляє Reuters.

Після того, як російські війська відкинули з частини сходу України українським контрнаступом минулого року, на багатьох полях залишилися міни, через що фермерам було небезпечно сіяти зерно для наступного врожаю.

Не є винятком і поля навколо села Гракове. Олександр Кривцов, генеральний менеджер своєї агрокомпанії, вирішив, що не може чекати допомоги від перевантажених саперів, щоб розчистити його поле.

Натомість чоловік розробив трактор з дистанційним керуванням, який міг би витримати вибухи. Використовуючи броню пошкодженої російської військової техніки для захисту кузова свого трактора, він купив систему, яка дала змогу дистанційно керувати трактором із підвішеного в повітрі неподалік ковша екскаватора.

«Ми почали це робити лише тому, що настав час сівби, а зробити нічого не можемо, оскільки рятувальні служби дуже зайняті», — сказав Кривцов Reuters.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль минулого тижня заявив, що близько 30% території України заміновано росіянами та що уряд націлений на якнайшвидше розмінування сільськогосподарських земель.

«Ми не встигаємо розміновувати поля. Обсяги роботи величезні. Потрібні роки, щоб розмінувати це конкретне поле вручну і гарантувати, що тут немає мін », — розповів Сергій Дудак, керівник підрозділу розмінування, який зараз контролює роботу трактора.

Нагадаємо, за площею замінованої території Україна обігнала колишніх лідерів – Афганістан та Сирію. Близько 30% території України (174 тис. кв км) необхідно буде після закінчення війни очистити від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Це робить країну найбільш замінованою територією у світі.

Також в Україні почала роботу єдина координаційна платформа в галузі defense tech – Brave1. Це справжня революція в оборонному секторі України. Будь-яка людина, стартап або компанія зможуть представити свою ідею або продукт Brave1 та здобути грант від держави.

Теги: ДСНС війна аграрії фермер міни

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