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    Хайп чи злочин? Поліція візьметься за тату-майстрів, що збиралися робити татуювання свині

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    Наразі Instagram-сторінку тату-салону видалено - Хайп чи злочин? Поліція візьметься за тату-майстрів, що збиралися робити татуювання свині
    Наразі Instagram-сторінку тату-салону видалено
    фото: UAnimals/Instagram

    Можливе жорстоке поводження із твариною розслідуватимуть правоохоронці

    Співобітники столичного тату-салону Tattoo-lamarch Studio днями привели до свого закладу живу свиню, щоб зробити їй велетенське татуювання. Тату-майстри вирішили похизуватися своєю ідеєю на сторінці салону в Instagram, виклавши відповідні світлини. Про це в Instagram повідомили представники зоозахисної організації «UAnimals».

    Зоозахиснки також зазначили, що вже нагадали співробітникам тату-салону про наявність кримінальної відповідальності за їхні дії.

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    Допис, поширений UAnimals (@uanimals.official)

    Як повідомляє на Facebook Підрозділ взаємодії патрульної поліції та громади, столічні правоохоронці вже відреагували на можливий факт жорстокого поводження із твариною, розпочавши відповідне розслідування.

    «Нагадаємо: Кримінальний кодекс України, Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами. «Ппропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій, з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, або збут чи поширення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, що пропагують жорстоке поводження з тваринами караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією тварини», – нагадали правоохоронці.

    У тату-салоні «Главкому» повідомили, що насправді ніяке татуювання свині не робили. «Немає ніякого тату, та немає вже ніякого акаунту. Ви всі говорите, а ми працюємо. Про що ви говорите?», – заявили співробітники салону.

    Нагадаємо, набули чинності нові правила поводження з тваринами: ніяких живих призів та пересувних зоопарків.

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    Теги: тварини свині розслідування Facebook поліція злочин
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    Хайп чи злочин? Поліція візьметься за тату-майстрів, що збиралися робити татуювання свині