Гендиректор «Української бронетехніки»: Держава катастрофічно недопрацьовує в питанні залучення іноземних коштів у наш ВПК

«Розподіл фінансування має бути прозорим та зрозумілим»

Промислові потужності українського військово-промислового комплексу значно перевищують можливості бюджету України - підтверджує Владислав Бельбас, генеральний директор «Української бронетехніки», виробника бронемашин, мінометів, боєприпасів і, вже зараз, дронів. В інтервʼю для Цензор.НЕТ Бельбас дає оцінку сучасному стану залучення зовнішнього фінансування для збільшення завантаження ВПК та забезпечення Сил оборони.

«Ми всі не допрацьовуємо – не забезпечуємо в достатній мірі фронт. Держава не допрацьовує, насамперед, в питанні залучення коштів зовнішнього фінансування, катастрофічно не допрацьовує» – зазначає Бельбас.

«По-перше, в питаннях залучення західних коштів неприпустимим є замикання каналів комунікації на себе, тобто на повʼязані компанії. В нинішній ситуації над розвʼязанням фінансових проблем мають працювати всі – від урядовців, політиків, дипломатів до військових та виробників.

По-друге, розподіл фінансування має бути прозорим та зрозумілим як для учасників ринку, так і для представників західних інституцій. Це питання компетенції та довіри».

«На Заході багато коштів, а в Україні багато незавантажених підприємств. Але… Наведу простий приклад. Нам кажуть: «Ми вашу продукцію на експорт дати не можемо, бо є потреба в бронеавтомобілях. У всьому, що ви виробляєте, є потреба, але на це коштів немає». На що я у відповідь кажу: «А дайте тоді мені будь ласка перелік проєктів міжнародного фінансування, куди ви нас подали, щоби профінансувати». І тут починається мовчанка» - обурюється керівник «Української бронетехніки»