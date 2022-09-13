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Зеленський розповів про успіхи наступу на сході та півдні

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів про успіхи наступу на сході та півдні
Рух українських військ на сході та півдні продовжується
фото: Офіс президента

Глава держави подякував і бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Від перших чисел вересня і до сьогодні ЗСУ вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході та на півдні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка відновилася після важких боїв на сході та дуже сміливо, дуже впевнено просувається вперед на південному напрямку», – заявив президент.

Також Зеленський подякував 59-й окремій мотопіхотній бригаді за неухильний рух вперед, попри особливості відкритої місцевості та попри артилерію окупантів.

Глава держави подякував і бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади за звільнення кількох населених пунктів і дуже ефективні дії з нейтралізації активностей ворога.

«Хлопці, ви справжні герої», – додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що аби подолати російський терор, треба посилити співпрацю України з міжнародними партнерами, збільшити допомогу нашій країні.

Додамо, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки.

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