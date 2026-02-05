Генсек НАТО побував у «підвалі смерті» в Ягідному (фото)

Очільник Чернігівської ОВА наголосив, що для України важливо, аби генсек НАТО побачив наслідки російської окупації на власні очі

Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте показали підвал школи в селі Ягідне Чернігівської області, де у 2022 році російські військові майже місяць утримували 367 місцевих жителів. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає «Главком».

«Ягідне. Були з Марком Рютте й міністром закордонних справ Андрієм Сибігою в шкільному підвалі, де російські військові майже місяць тримали все село – 367 жителів. Найменшому бранцю було півтора місяця, найстаршому – 93 роки. Десятеро людей померли. Жорстоко. По-звірячому. Так росіяни чинили тут, у Ягідному», – наголосив Чаус.

фото: В'ячеслав Чаус/Telegram

Очільник ОВА наголосив, що для України важливо, аби генсек НАТО побачив наслідки російської окупації на власні очі.

Нагадаємо, 3 березня 2022 року російські загарбники увійшли в Ягідне Чернігівської області. Вони вигнали жителів з їхніх домівок і зігнали до шкільного підвалу. Загалом російські військові у підвалі школи площею 197 кв. м утримувати 367 людей, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. 10 жителів села померли, не витримавши нелюдських умов. Село було звільнене 3 квітня 2022 року.

Раніше високий представник ЄС Жозеп Боррель у рамках свого візиту до України, відвідав село Ягідне на Чернігівщині, що постраждало від російської окупації.