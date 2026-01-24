Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл

Наразі на місці влучання працюють рятувальні служби та аварійні бригади

У ніч проти 24 січня 2026 року російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Найважча ситуація склалася на Чернігівщині: ворог поцілив у критично важливий об’єкт у Ніжинському районі, що призвело до майже повного знеструмлення обласного центру та масштабних відключень в області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівобленерго.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», ракети поцілили в один із ключових вузлів енергосистеми регіону, розташований у Ніжинському районі. Це спричинило ланцюгову реакцію, через яку без живлення залишилася значна частина області.

«Рашисти пошкодили важливий енергооб'єкт. Знеструмлені сотні тисяч споживачів. Робимо усе можливе, щоб світло якомога швидше повернулося у кожну домівку», – йдеться у повідомленні обленерго.

У Чернігівській міській раді підтвердили, що через нічні влучання обласний центр майже повністю занурився у темряву. Відсутність напруги зафіксована у переважній більшості районів міста.

Наразі на місці влучання працюють рятувальні служби та аварійні бригади. Фахівці проводять оцінку ступеня руйнувань, проте безпекова ситуація залишається напруженою.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням.

Як відомо, у Харкові через масовану атаку безпілотників уночі 24 січня постраждали 15 цивільних. Згодом міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про збільшення кількості постраждалих.