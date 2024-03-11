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«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим
Через нелюдські умови утримання та відсутність медичної допомоги у «підвалі смерті» померло 10 людей
фото з відкритих джерел

Кожен з 15 російських окупантів отримав вирок у 12 років позбавлення волі

Районний суд у Чернігівській області заочно засудив російських військових, які майже місяць утримували понад 360 українців у підвалі в селі Ягідне на Чернігівщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

15 російських військовослужбовців отримали по 12 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни, скоєне групою осіб. Суд ухвалив, що підсудні протягом 28 днів насильно утримували у шкільному підвалі 368 мешканців села Ягідне на Чернігівщині навесні 2022 року.

«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим фото 1
фото: Офіс генпрокурора

«Доведено, що на початку березня 2022 року військові ЗС РФ, перебуваючи в окупованому с. Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи в якості «живого щита» 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх. Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні пресслужби.

Офіс генпрокурора додав, що через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги у «підвалі смерті» померло 10 цивільних осіб.

Нагадаємо, у маленькому підвалі школи села Ягідне, що на Чернігівщині, рашисти тримали у заручниках одночасно понад 367 цивільних, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. ЗСУ звільнили село 3 квітня 2022 року. Ягідне, що за 140 км на північний захід від Києва й неподалік від Чернігова, практично межує з російським та білоруським кордонами. Там майже місяць орудували російські солдати. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і тримали їх у підвалі місцевої школи протягом чотирьох тижнів – 150 людей набили у кімнату площею приблизно 65 квадратних метрів.

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Теги: окупанти суд Офіс Генерального прокурора Чернігівщина вирок

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