«Підвал смерті» в Ягідному. Суд виніс вирок російським військовим

Кожен з 15 російських окупантів отримав вирок у 12 років позбавлення волі

Районний суд у Чернігівській області заочно засудив російських військових, які майже місяць утримували понад 360 українців у підвалі в селі Ягідне на Чернігівщині. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

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15 російських військовослужбовців отримали по 12 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни, скоєне групою осіб. Суд ухвалив, що підсудні протягом 28 днів насильно утримували у шкільному підвалі 368 мешканців села Ягідне на Чернігівщині навесні 2022 року.

фото: Офіс генпрокурора

«Доведено, що на початку березня 2022 року військові ЗС РФ, перебуваючи в окупованому с. Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи в якості «живого щита» 368 людей, серед яких 69 неповнолітніх. Таким чином, місцеві мешканці використовувались для прикриття командного пункту від можливих наступальних дій з боку Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні пресслужби.

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Офіс генпрокурора додав, що через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги у «підвалі смерті» померло 10 цивільних осіб.

Нагадаємо, у маленькому підвалі школи села Ягідне, що на Чернігівщині, рашисти тримали у заручниках одночасно понад 367 цивільних, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій – півтора місяця. ЗСУ звільнили село 3 квітня 2022 року. Ягідне, що за 140 км на північний захід від Києва й неподалік від Чернігова, практично межує з російським та білоруським кордонами. Там майже місяць орудували російські солдати. Увійшовши в село, вони під дулом пістолета вивели з будинків чоловіків, жінок, дітей і тримали їх у підвалі місцевої школи протягом чотирьох тижнів – 150 людей набили у кімнату площею приблизно 65 квадратних метрів.