Генштаб назвав напрямки, де рашисти зазнають найбільших втрат

Від початку повномасштабного вторгнення ліквідовано 57750 окупантів

За останню добу українські захисники ліквідували 550 окупантів та знищили 16 ворожих танків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знешкоджено 57750 загарбників. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 57750 (+550) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2306 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 4881 (+24) од,

артилерійських систем– 1378 (+9) од,

РСЗВ – 331 (+1) од,

засоби ППО ‒ 175 (+3) од,

літаків – 261 (+1) од,

гелікоптерів – 224 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 977 (+7),

крилаті ракети ‒ 241 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистернnks – 3730 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. П