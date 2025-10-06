Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших виробників вибухових речовин у РФ

Уражено завод вибухівки та нафтовий термінал у Криму

У ніч на 6 жовтня підрозділи Сил оборони України здійснили низку успішних ударів. Зокрема Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження заводу з виробництва вибухівки і боєприпасів та комплексу з перевалки нафти і нафтопродуктів у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Сили оборони уразили інфраструктуру федерального казенного підприємства «Завод ім. Я.М. Свердлова» на території РФ. Завод є одним із найбільших російських виробників вибухових речовин і відіграє критичну роль у спорядженні боєприпасів для російської армії.

Зокрема, він має змогу споряджати практично всі види боєприпасів: авіаційні та артилерійські снаряди, авіаційні бомби (включно з коригованими). Також бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет та боєголовки до ракетних комплексів. Промислові потужності підприємства також направлені на спорядження бойових частин уніфікованих міжвидових планерувальних боєприпасів.

За інформацією Генштабу, в районі цілі зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Окрім того, було успішно уражено військові та логістичні об'єкти на тимчасово окупованій території Криму. Уражено АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії. Цей комплекс використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів із залізничного на морський і автомобільний транспорт, забезпечуючи окупаційну армію. Внаслідок влучання зафіксовано масштабну пожежу.

Генштаб підтвердив влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ. Результати цього ураження наразі уточнюються.

Як відомо, у ніч на 6 жовтня в Дзержинську Нижньогородської області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, було атаковано завод, який є одним із найбільших виробників вибухових речовин у РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

За словами місцевих, під удар потрапив завод імені Я. М. Свердлова. Підприємство спеціалізується на виробництві вибухових речовин. Завод перебуває в санкційному списку країн Євросоюзу, України, США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.