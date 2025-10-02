Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23296 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 980 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 1 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 1 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1112460 (+980) осіб;
  • танків – 11224 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23296 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33336 (+12) од;
  • РСЗВ – 1507 (+2) од;
  • засоби ППО – 1224 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65823 (+271);
  • крилаті ракети – 3790 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63303 (+29);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1317-й день повномасштабної війни в Україні.

