Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1291-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 184 боєзіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Червона Криниця Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три артилерійські засоби, одну радіолокаційну станцію, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та один пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 1

Українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 38 керованих авіаційних бомб та здійснив 223 артилерійські обстріли, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 2

Відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 3

Зафіксовано десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував двадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Карпівка, Андріївка, Дружелюбівка, Колодязі, Дробишеве та в бік Ольгівки й Шандриголового.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 5

Агресор атакував поблизу Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Федорівки, Виїмки та в напрямку Діброви. Загалом минулої доби відбулося двадцять бойових зіткнень.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 6

Сили оборони відбили три ворожі атаки поблизу Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 13 атак у районах Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 48 атак агресора в районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Маяк, Рубіжне, Сухий Яр, Шевченко, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Філії й Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 9

Сили оборони відбили 31 ворожу атаку в районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Воскресенка, Темирівка, Шевченко, Маліївка, Комишуваха.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 10

Агресор тричі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року фото 11

Ворог тричі без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1291-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна окупанти мапа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти пошкодили вантажний автомобіль
Атака на Одесу: спалахнула пожежа у складському приміщенні (фото)
4 вересня, 07:19
У Німеччині реформують військову службу, аби збільшити чисельність солдатів Бундесверу
Як у країнах Європи залучають молодь до армії
29 серпня, 17:30
Засідання відбудеться 9 вересня
Стало відомо, коли відбудеться нове засідання «Рамштайну»
25 серпня, 22:26
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
Аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію в Серебрянському лісництві
24 серпня, 03:13
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
21 серпня, 04:58
МЗС: «Залишивши після себе лише руїни, Путін прагне захопити та знищити ще більше, перетворити нові міста на таку ж безжиттєву пустку»
«Лише руїни». МЗС опублікувало фото зруйнованих Росією міст
17 серпня, 15:30
Що приховують переговори на Алясці
Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз
11 серпня, 14:37
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
10 серпня, 22:56
Китай підтримує мирні переговори України та Росії
Мирні переговори України та РФ. Китай заявив про критичний момент
6 серпня, 13:02

Події в Україні

Представник ГУР відповів, чи можливий мир до кінця 2025 року
Представник ГУР відповів, чи можливий мир до кінця 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 вересня 2025 року
Атака на Дніпропетровщину: окупанти поцілили в авто «швидкої», є постраждалий
Атака на Дніпропетровщину: окупанти поцілили в авто «швидкої», є постраждалий
Втрати ворога станом на 6 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 6 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
Указ Трампа, вибухи на Київщині: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2025
7727
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
4041
55-річна Ірина Білик заговорила про заміжжя та кардинально змінила зачіску
1997
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
1975
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua