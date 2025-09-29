Головна Світ Соціум
У Брянській області безпілотники атакували завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Брянській області безпілотники атакували завод
У Росії горить завод
фото: соціальні мережі

У місті Карачев БпЛА вдарили по заводу «Електродеталь», який є одним із провідних виробників прямокутних електричних з’єднувачів для військового та промислового використання

У ніч на 29 вересня у Брянській області у місті Карачев пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У місті Карачев пролунали потужні вибухи. Ймовірно, безпілотники атакували завод «Електродеталь». Повідомляється, що внаслідок ударів розгорілася пожежа.

АТ Карачевський завод «Електродеталь» є одним із провідних виробників прямокутних електричних з’єднувачів для військового та промислового використання. Їх застосовують у сфері енергетики, протиповітряної оборони, суднобудуванні, системах радіоелектронної боротьби та авіації.

Як повідомлялося, українські далекобійні дрони точно вражають росіян у тимчасово окупованому Криму та руйнують їхню логістику. Про це президент Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи в Нью-Йорку.

Зеленський підкреслив, що удари України спрямовані на те, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на великий військовий плацдарм.

«Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями», – наголосив Зеленський.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтових об’єктів на території Росії та двох літаків на військовому аеродромі в окупованому Криму. Усі атаки були спрямовані на зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального. 

У ніч на 23 вересня Сили оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію «8-Н» в Брянській області РФ. Ця станція має стратегічне значення для забезпечення російської окупаційної армії нафтопродуктами. Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим загорянням.

