Генасамблея ООН, зустріч Трампа та Зеленського. Головне за 23 вересня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп виступив на Генасамблеї ООН
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський та Трамп провели пресконференцію після зустрічі

Трамп та Зеленський зробили перші заяви після зустрічі, на Запорізькій АЕС стався блекаут, президент США зробив заяву про Україну на Генасамблеї ООН. «Главком» склав добірку новин 23 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Трамп та Зеленський зробили перші заяви після зустрічі

Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели зустріч у США. Зеленський зауважив, що українські захисники звільнили 360 кв. км за останні кілька тижнів: «Наші солдати за останній день зайняли 360 кв. км і оточили 1 тис. солдатів, звичайно, ми хочемо обмінятися, але в будь-якому випадку нам потрібні наші солдати».

Зокрема, Трамп наголосив, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

На Запорізькій АЕС стався блекаут

У вівторок, 23 вересня, на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами.  Міненерго наголошує, що впродовж усього періоду окупації Запорізька АЕС неодноразово зазнавала знеструмлення через російські обстріли та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Президент США зробив заяву про Україну на Генасамблеї ООН

Сьогодні, 23 вересня, президент США Дональд Трамп виголосив промову на відкритті 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Він розпочав свою промову, хвалившись досягненнями свого першого терміну на посаді, а також критикуючи ефективність діяльності Організації Об'єднаних Націй.

Американський лідер дорікнув європейським країнам за те, що вони не припинили закуповувати російську нафту. 

Окупанти вдарили по Запоріжжю

Російська терористична армія вдарила щонайменше пʼять разів по Запоріжжю. Внаслідок чого загинула людина, є поранені.

Генштаб підтвердив ураження нафтооб’єктів у РФ та літаків у Криму

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження двох нафтових об’єктів на території Росії та двох літаків на військовому аеродромі в окупованому Криму. Усі атаки були спрямовані на зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального.

 

Теги: ООН Запоріжжя Генштаб Запорізька АЕС Володимир Зеленський Дональд Трамп

