Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Президент з робочою поїздкою на Донеччині
фото: Офіс президента України

Президент заявив, що нині вкрай важливе стабільне постачання боєприпасів та техніки для бригад

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента України.

Так, у Дружківці Президент поспілкувався з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

«Дружківка. На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо. Відзначив бійців державними нагородами», – розповів Зеленський.

Командир бригади полковник Анатолій Куликівський доповів про обстановку у смузі оборони в районі населеного пункту Костянтинівка та характер дій ворога. За його словами, російські окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня та отримали завдання будь-якою ціною заходити в Костянтинівку малими групами, щоб таким чином демонструвати свою присутність.

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА. Крім того, ішлося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм «18–24» й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Дякую за захист такого важливого для України напрямку, східного напрямку. Ви знаєте, що він важливий не тільки з точки зору захисту нашої держави на полі бою, а також дуже важливий геополітично. Чим сильніші ми на східному напрямку, тим сильніші в переговорному процесі», - заявив глава держави. 

На основному командному пункті 100-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля, Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами підрозділу.

Командир бригади полковник Руслан Ткачук детально доповів Главі держави про оперативну обстановку у смузі відповідальності 100-ї бригади.

Президент подякував воїнам за службу й захист України та вручив бійцям, які відзначилися під час виконання завдань, ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медаль «За врятоване життя».

«Маю честь нагородити вас. Сьогодні ми на цьому напрямку, і весь світ зараз говорить про Україну і про схід, про нашу Донецьку та Луганську області. Дуже важко на цьому напрямку захищати державу. Я вам вдячний за те, що так міцно тримаєтесь. Тримайтеся й надалі. Будемо допомагати, чим можемо», – наголосив Президент.

«Главком» також писав, Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію. Президент заявив, що ворог готує весняний наступ на Донеччині. Російські окупаційні війська не полишають намірів захопити Донецьку область і наразі готують сили для проведення нової наступальної операції навесні. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Донеччина військові державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент: Я розраховую на пропозиції від регіонів
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
26 лютого, 21:22
Трамп заявив Зеленському, що хоче завершити війну в найкоротші строки
Трамп у розмові з Зеленським встановив новий дедлайн закінчення війни – Axios
26 лютого, 00:48
Акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Київ, 24 лютого 2026 року
Рідні військовополонених та зниклих безвісти вийшли на акцію підтримки у Києві
24 лютого, 14:50
Клименко уточнив, що затримання стало результатом спільної операції поліції та СБУ
Теракт у Львові: Зеленський розповів подробиці затримання ймовірної виконавиці
22 лютого, 11:08
Зеленський зауважив, що на полі бою немає успішних кроків окупантів
Президент зробив заяву про втрати росіян
19 лютого, 08:10
Зеленський заявив, що ЗСУ нині захищають від російського вторгнення також і Угорщину, тож Орбан може не турбуватися про безпеку
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана
14 лютого, 15:17
AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США
AP: Трамп змінює тактику переговорів, залучаючи топових військових США
8 лютого, 07:26
Перше, що зробив чоловік, коли вийшов з оточення – зателефонував рідним
Був в оточенні та вважався зниклим безвісти: історія військового, який 271 день провів на позиції
7 лютого, 21:15
Зеленський розповів, що американська сторона в Абі-Дабі знову виступила з ініціативою деескалації щодо енергетичних ударів
Енергетичне перемир’я. Зеленський розказав, що запропонували США
7 лютого, 11:06

Події в Україні

Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Росія атакувала дронами житлові будинки у Миколаєві: є постраждалі
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua