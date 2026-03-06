Зеленський на Донеччині: відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ

Президент заявив, що нині вкрай важливе стабільне постачання боєприпасів та техніки для бригад

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Донеччину, відвідав Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ, де зустрівся з бійцями ключових підрозділів, що стримують натиск ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Президента України.

Так, у Дружківці Президент поспілкувався з воїнами 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

«Дружківка. На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо. Відзначив бійців державними нагородами», – розповів Зеленський.

Зеленський у Дружківці



На пункті управління 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу поспілкувалися з нашими захисниками про оборону Костянтинівки, дії ворога, забезпечення потреб бригади. Всі питання опрацюємо.

Відзначив бійців…



March 6, 2026

Командир бригади полковник Анатолій Куликівський доповів про обстановку у смузі оборони в районі населеного пункту Костянтинівка та характер дій ворога. За його словами, російські окупанти розраховують захопити місто до кінця квітня та отримали завдання будь-якою ціною заходити в Костянтинівку малими групами, щоб таким чином демонструвати свою присутність.

Глава держави також поспілкувався з командирами батальйонів та рот про забезпечення логістики до Костянтинівки комбінованими способами, зокрема за допомогою повітряних і наземних транспортних БпЛА. Крім того, ішлося про комплектацію особовим складом, реалізацію програм «18–24» й забезпечення додатковими коштами на дрони та пікапи.

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та відзначив їх державними нагородами.

«Дякую за захист такого важливого для України напрямку, східного напрямку. Ви знаєте, що він важливий не тільки з точки зору захисту нашої держави на полі бою, а також дуже важливий геополітично. Чим сильніші ми на східному напрямку, тим сильніші в переговорному процесі», - заявив глава держави.

На основному командному пункті 100-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля, Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами підрозділу.

Зеленський відвідав позиції воїнів 100-ї окремої механізованої бригади обороняють Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля



March 6, 2026

Командир бригади полковник Руслан Ткачук детально доповів Главі держави про оперативну обстановку у смузі відповідальності 100-ї бригади.

Президент подякував воїнам за службу й захист України та вручив бійцям, які відзначилися під час виконання завдань, ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медаль «За врятоване життя».

«Маю честь нагородити вас. Сьогодні ми на цьому напрямку, і весь світ зараз говорить про Україну і про схід, про нашу Донецьку та Луганську області. Дуже важко на цьому напрямку захищати державу. Я вам вдячний за те, що так міцно тримаєтесь. Тримайтеся й надалі. Будемо допомагати, чим можемо», – наголосив Президент.

