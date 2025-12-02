Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36

Загибла мешкала у будинку на вулиці 15 Квітня у Тернополі, куди влучила російська ракета

Внаслідок ракетного удару Росією по Тернополю 19 листопада зросла кількість жертв до 36 осіб. У лікарні померла жінка через важкі поранення. Про це повідомив начальник обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко, пише «Главком» .

«Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада», – розповів поліціянт. Повідомляється, що внаслідок російської атаки загинула тернополянка 1944 року народження. Жінка мешкала у будинку на вулиці 15 Квітня, який атакували російські ракети 19 листопада.

19 листопада Росія вдарила по житлових будинках у Тернополі фото: ДСНС

Станом на 2 грудня відомо про 36 загиблих, серед них 29 дорослих та семеро дітей. «На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина). Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Наразі поліція продовжує шукати на місці ракетного удару останки серед уламків будинків та спалених автомобілів. Все, що правоохоронцям вже вдалося виявити, вони передали на проведення експертизи ДНК.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

22 листопада у Тернополі ще тривали пошуково-рятувальні роботи. Близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 33.

Згодом стало відомо, що у лікарнях Тернополя залишаються 45 поранених після ракетного удару РФ. Після російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада у медичних закладах області продовжують лікування 45 постраждалих, із них семеро перебувають у реанімації. За словами, директорки департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко, ще п’ятьох пацієнтів медикам уже вдалося виписати, а двох – перевели до опікового центру в інші лікарні. Серед тих, хто залишається під наглядом лікарів, – 32 дорослих та 13 дітей.