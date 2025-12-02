Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
Внаслідок російської атаки загинула жінка 1944 року народження
фото: Сергій Зюбаненко/Національна поліція

Загибла мешкала у будинку на вулиці 15 Квітня у Тернополі, куди влучила російська ракета

Внаслідок ракетного удару Росією по Тернополю 19 листопада зросла кількість жертв до 36 осіб. У лікарні померла жінка через важкі поранення. Про це повідомив начальник обласного управління Нацполіції Сергій Зюбаненко, пише «Главком» .

«Сьогодні ми отримали ще одну сумну звістку. У лікарні Святого Луки у Львові померла жінка, яка була тяжко поранена внаслідок ракетного удару по Тернополю 19 листопада», – розповів поліціянт. Повідомляється, що внаслідок російської атаки загинула тернополянка 1944 року народження. Жінка мешкала у будинку на вулиці 15 Квітня, який атакували російські ракети 19 листопада.

19 листопада Росія вдарила по житлових будинках у Тернополі
19 листопада Росія вдарила по житлових будинках у Тернополі
фото: ДСНС

Станом на 2 грудня відомо про 36 загиблих, серед них 29 дорослих та семеро дітей. «На жаль, досі безвісти зниклими вважаються 5 осіб (чотири дорослих та одна дитина). Наші слідчі, криміналісти та кінологи продовжують роботу, щоб встановити долю кожного», – зазначив Сергій Зюбаненко.

Наразі поліція продовжує шукати на місці ракетного удару останки серед уламків будинків та спалених автомобілів. Все, що правоохоронцям вже вдалося виявити, вони передали на проведення експертизи ДНК.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. У місті пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що унаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

22 листопада у Тернополі ще тривали пошуково-рятувальні роботи. Близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки. Кількість загиблих зросла до 33.

Згодом стало відомо, що у лікарнях Тернополя залишаються 45 поранених після ракетного удару РФ. Після російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада у медичних закладах області продовжують лікування 45 постраждалих, із них семеро перебувають у реанімації. За словами, директорки департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко, ще п’ятьох пацієнтів медикам уже вдалося виписати, а двох – перевели до опікового центру в інші лікарні. Серед тих, хто залишається під наглядом лікарів, – 32 дорослих та 13 дітей.

Читайте також:

Теги: війна смерть Тернопіль ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу Світ
25 листопада, 21:00
Дочка експрезидента ПАР публікувала дописи в соцмережах, де висловлювала свою підтримку Путіну
Дочка експрезидента ПАР вербувала африканців на війну РФ проти України
20 листопада, 09:43
Двомісячне немовля померло через невстановлену вірусну інфекцію
На Сумщині померло немовля через недбалість батьків. Яке покарання їх чекає
24 листопада, 15:46
Івлєва покинула Москву за кілька днів після початку вторгнення РФ в Україну і вже 7 березня 2022 року оселилася у Києві
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
Сьогодні, 07:23
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 381 танків
Втрати ворога станом на 29 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
29 листопада, 08:17
Олександру Вусатюку назавжди 21
Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка
10 листопада, 09:00
До ліквідації наслідків атак залучено 14 рятувальників та три одиниці техніки ДСНС області
РФ обстріляла Нікопольський район: є загиблі (фото)
21 листопада, 19:30
Російські окупанти обстріляли селище Нововоронцовка на Херсонщині
Російський дрон вбив працівницю селищної ради на Херсонщині
24 листопада, 13:23
Опозиціонер заявив, що взагалі не розуміє, як можна серйозно обговорювати «мирний план», запропонований бізнес-партнером президента США
«Продаж України». Російський опозиціонер розкритикував позицію США щодо України
27 листопада, 08:43

Події в Україні

Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську
Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську, Вовчанську та Куп’янську
РФ атакувала газову інфраструктуру України: наслідки
РФ атакувала газову інфраструктуру України: наслідки
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
Удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 36
Схеми продовжують діяти: Гетманцев оцінив роботу БЕБ
Схеми продовжують діяти: Гетманцев оцінив роботу БЕБ
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
Росіяни запустили по військових у Чернігові шахеди з онлайн-керуванням. Що відомо про нову загрозу
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, – адвокат
Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона, – адвокат

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua