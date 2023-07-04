Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою
фото: Генштаб

Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень

Триває 496-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав ракетного удару по житлових будинках міста Первомайський Харківської області. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник минулої доби ворог здійснив невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосував ствольну та реактивну артилерію.  Протягом поточної  доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Противник намагався наступати в районі південніше Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Нововодяного та південніше Діброви Луганської області, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Веселе, Роздолівка  Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Разом з тим українські воїни, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів. Серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Хромове, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Очеретине, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Макарівка та Зелене Поле Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Рівнопілля Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Зміївка, Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово окупованому населеному пункті Малоянисоль Донецької області відзначено розміщення підрозділу російських окупаційних військ. Російські загарбники продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни. Окупанти майже постійно вживають алкогольні напої та у нетверезому стані знущаються над цивільними мешканцями, завдають їм тілесних ушкоджень, займаються мародерством.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, три – по зенітно-ракетних комплексах, один – по пункту управління ворога. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

Як повідомлялося, українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку. 

Читайте також: Дійти до Перемоги. 10 правил виживання на війні
Теги: окупанти Генштаб Авдіївка Херсон транспорт місто озброєння ворог наступ Бахмут Вугледар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ відслідковують дії ворога на північному напрямку
Залужний відвідав командування ЗСУ на північному напрямку (відео)
27 червня, 21:50
Офіцери змушують беззбройно йти в атаку, а у разі відмови погрожують розстрілом
Убивають свої офіцери: рідні мобілізованих в армію РФ благають Путіна про допомогу (відео)
26 червня, 14:43
Внаслідок обстрілів виникли пожежі
Росіяни накрили Херсонщину забороненими запальними снарядами
26 червня, 09:01
На місці ГЕС утворилася пустеля
Перетворилося на пустелю: який вигляд має зараз Каховське водосховище
25 червня, 16:31
Росіяни і надалі зосереджують основні зусилля на трьох напрямках
Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі – Генштаб
25 червня, 06:51
Офіційно в країні-агресорці рідко визнають втрати такого рівня
Які російські генерали були ліквідовані на війні в Україні: інфографіка
20 червня, 09:36
Безпекова ситуація на ЗАЕС спокійна, тільки якщо Росія не вирішить вчинити новий техногенний теракт
Президент «Енергоатома» розповів, як окупанти можуть влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС
20 червня, 08:55
Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено
ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
13 червня, 10:46
Через підрив ГЕС ворог втратив частину особового складу і зброю
На Лівобережжі змило склади ворожої зброї: течія несе в море боєприпаси й міни
11 червня, 08:40

Події в Україні

Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу
Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу
Росія вночі планує підірвати ЗАЕС? Окупанти розкрили свої плани
Росія вночі планує підірвати ЗАЕС? Окупанти розкрили свої плани
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб
ЗСУ знищили станції радіоелектронної боротьби противника – Генштаб
Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв
Атака РФ по Первомайському: у місті зросла кількість жертв
Українські захисники збили ворожий безпілотник із автоматів (відео)
Українські захисники збили ворожий безпілотник із автоматів (відео)
Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському
Правоохоронці показали відео з місця удару у Первомайському

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Поліцейському, який застрелив 17-річного у Франції, зібрали понад €1 млн
63K
Індія знайшла незвичний спосіб віддячити Росії за нафту
30K
Росія атакувала будівлю СБУ в Сумах – Зеленський
22K
Під Москвою безпілотник атакував військову частину
17K
Ситуація змінюється стрімко. Міноборони повідомило про загострення на Бахмутському напрямку
17K
Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену

Новини

Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч
Сьогодні, 07:07
Важкі бої тривають на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Навчання українських льотчиків на F-16 досі не почалися – Кулеба
Сьогодні, 06:12
Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 4 липня
Сьогодні, 05:25
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Убезпечити Європу від агресії можна лише з Україною в НАТО – звернення Зеленського
Вчора, 22:57

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту