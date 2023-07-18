Таврійський напрямок: Сили оборони мають успіхи, росіяни відступають

Протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції та здійснили 678 обстрілів

На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Лише за минулу добу наші захисники знищили там понад три роти загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає», – написав він.

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Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції та здійснили 678 обстрілів. Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання. За добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також наші війська знищили 41 одиницю військової техніки ворога:

чотири танки,

12 ББМ,

три гаубиці 2А65 «Мста-Б»,

дві одиниці БМ-21 «Град»,

БПЛА «Орлан-30», БПЛА Supercam, БПЛА Zala,

Самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація»,

гармату «Гіацинт-С»

автомобільну техніку ,

чотири склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, касетні боєприпаси, які Сполучені Штати Америки надали Україні в останньому пакеті допомоги, уже незабаром будуть застосовані у Бахмуті Донецької області.