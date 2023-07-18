Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Таврійський напрямок: Сили оборони мають успіхи, росіяни відступають

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Таврійський напрямок: Сили оборони мають успіхи, росіяни відступають
Українські війська знищили 41 одиницю військової техніки ворога
фото скріншот відео

Протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції та здійснили 678 обстрілів

На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає. Лише за минулу добу наші захисники знищили там понад три роти загарбників. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«На Таврійському напрямку тривають бої, місцями Сили оборони мають успіхи, а ворог відступає», – написав він.

Тарнавський повідомив, що протягом минулої доби росіяни 20 разів атакували українські позиції та здійснили 678 обстрілів. Водночас артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1681 вогневе завдання. За добу втрати противника вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також наші війська знищили 41 одиницю військової техніки ворога:

  • чотири танки,
  • 12 ББМ,
  • три гаубиці 2А65 «Мста-Б»,
  • дві одиниці БМ-21 «Град»,
  • БПЛА «Орлан-30», БПЛА Supercam, БПЛА Zala,
  • Самохідну артилерійську установку 2С3 «Акація»,
  • гармату «Гіацинт-С»
  • автомобільну техніку ,
  • чотири склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, касетні боєприпаси, які Сполучені Штати Америки надали Україні в останньому пакеті допомоги, уже незабаром будуть застосовані у Бахмуті Донецької області.

Теги: боєприпаси танки втрати ворог росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як зазначила Гуменюк, росіяни часто не мають можливості виправдати свої дії, щоб переконати цивільних у меті окупації
«Південь» назвав причину ранкових вибухів у Криму
16 липня, 15:09
Росіяни дивилися по телебаченню відео про український контрнаступ
У Єкатеринбурзі хакери зламали російський канал та показали контрнаступ ЗСУ (відео)
12 липня, 19:21
Удари російських безпілотників по портовій інфраструктурі також збігаються з першим днем ​​саміту НАТО у Вільнюсі
Американські аналітики назвали причину атаки «шахідів» по Україні
12 липня, 09:32
Сили оборони продовжують просуватися вперед
Бахмутський напрямок: Сили оборони просуваються, росіяни у пастці (відео)
9 липня, 10:11
Тільки у районі Мар'їнки відбулося 15 штурмів за добу
Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку
2 липня, 15:45
Українські чиновники закликали США надати касетні боєприпаси ще з минулого року
Байден може схвалити відправку касетних боєприпасів Україні – CNN
30 червня, 06:09
Надвечір агресор вдарив по Нікопольщині. У місті загорілася приватна оселя
Дрони ударили по Черкащині, у Краматорську росіяни вбили дітей: ситуація в регіонах
28 червня, 10:39
За минулу добу Сили оборони мали 40 бойових зіткнень з ворогом
На чотирьох напрямках тривають важкі бої – Генштаб
21 червня, 06:52
ЗСУ вже використовують британські танки Challenger на фронті
На фронті вперше помічений британський танк Challenger 2 (відео)
18 червня, 23:38

Події в Україні

Таврійський напрямок: Сили оборони мають успіхи, росіяни відступають
Таврійський напрямок: Сили оборони мають успіхи, росіяни відступають
Уряд ухвалив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС: деталі
Уряд ухвалив експериментальний проєкт з відбудови Каховської ГЕС: деталі
Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.
Столична влада будує укриття в Закарпатської області на $400 тис.
Сирський пояснив, чому важливо деокупувати Бахмут та коли там будуть застосовані касетні боєприпаси
Сирський пояснив, чому важливо деокупувати Бахмут та коли там будуть застосовані касетні боєприпаси
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
Обстріл Одеси: Кремль цинічно прокоментував атаку
Мер Дрогобича та члени виконкому отримали повістки до військкомату
Мер Дрогобича та члени виконкому отримали повістки до військкомату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Підрив Кримського моста. Як Путіну доповідали «гарні» новини (відео)
20K
Контрнаступ ЗСУ уповільнюється. Міноборони назвало причину
18K
Речник проєкту «Хочу жити» розповів, як росіяни здаються у полон
16K
Підрив Кримського моста. Окупанти екстрено будуватимуть тимчасову переправу
15K
Вихід із зернової угоди – «чорний лебідь» для Росії
12K
Чи буде Росія топити військовий флот Туреччини?

Новини

Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Сьогодні, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту