Росія атакувала Україну 255 дронами: скільки вдалося знешкодити

Зафіксовано влучання на 14 локаціях

У ніч проти 31 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 255 ударних і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed, зокрема реактивні модифікації, а також безпілотники «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія». Пуски здійснювалися з території Росії – з районів Орла та Курська, а також із тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, Сили безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили або подавили 195 ворожих безпілотників різних типів на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 14 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих безпілотників зафіксували ще у чотирьох місцях.

Скільки ворожих цілей збила ППО інфографіка: Повітряні сили

У Повітряних силах зазначили, що повітряна атака триває, а в українському небі залишаються ворожі безпілотники. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, 29 липня Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16 під час виконання бойового завдання. Інцидент стався на одному з напрямків фронту, де літак здійснював перехоплення повітряних цілей противника.

Аварія сталася у Кременчуцькому районі Полтавської області. Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють усі обставини падіння F-16.