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Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, сім пунктів управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників

За минулу добу зафіксовано 269 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 83 ракети, здійснив 70 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8980 дронів-камікадзе та здійснив 2941 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 39 – із реактивних систем залпового вогню. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири пункти управління БпЛА, три райони зосередження живої сили, сім пунктів управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося чотири боєзіткнення із противником, агресор завдав одного авіаудару, скинув три авіабомби, здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 2

Противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Западне, Копанки та в бік населених пунктів Охрімівка, Радьківка й Хатнє.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 3

Відбулося дев’ять атак ворога у бік Тищенківки й Радьківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 4

Противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Діброва, Ставки, Лиман, Дробишеве, Озерне та в районах населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Новоселівка.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 5

Противник штурмував 22 рази у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки, Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 6

Окупанти один раз атакували у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 45 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Торецьке, Русин Яр, Софіївка та у бік Степанівки, Довгої Балки, Вільного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 8

Наші захисники зупинили 35 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Білицьке, Шевченко, Мирне, Муравка, Новопавлівка, Новий Донбас, Матяшеве.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 9

Ворог здійснив дві атаки в напрямку Калинівського та в районі Першотравневого.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 10

Окупанти здійснили 13 атак в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Гірке, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районі Білогір’я та Щербаків.

Нагадаємо, триває 1619-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна окупанти Генштаб фронт

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