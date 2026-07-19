У Києві через обстріл не працюватиме одна з ключових станцій метро: подробиці

Потужна вибухова хвиля понівечила наземний вестибюль, пасажирську автоматику та ескалатори

У Києві станція метро «Лукʼянівська» тимчасово не працюватиме для пасажирів через пошкодження, яких зазнав її наземний вестибюль під час масованої російської атаки в ніч проти 19 липня. Про це пише «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Відомо, що вибухова хвиля частково пошкодила наземну частину станції «Лукʼянівська», що розташована на Сирецько-Печерській (зеленій) лінії метро. Отож, вона буде тимчасово зачинена для пасажирів.

У КМДА зазначили, що пожежі на об'єкті немає, а підземні приміщення не зазнали пошкоджень. Попри закриття для входу та виходу пасажирів, станція продовжує виконувати функцію укриття.

Через закриття станції поїзди Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену тимчасово проїжджатимуть «Лукʼянівську» без зупинки. Усі інші станції метро працюють у штатному режимі.

Працівники Київського метрополітену вже розпочали ліквідацію наслідків удару. Фахівці відновлюють роботу ескалаторів, пасажирської автоматики та перевіряють технічний стан обладнання, щоб якнайшвидше відновити роботу станції. Про відкриття «Лукʼянівської» для пасажирів міська влада пообіцяла повідомити окремо.

Пошкодження станції стали одним із наслідків чергової масованої атаки Росії на Київ.

Нагадаємо, що унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 19 липня руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах Києва. ДСНС оприлюднила фото з місць ударів, де рятувальники гасять масштабні пожежі та евакуйовують людей із пошкоджених будинків. Найбільше постраждали Солом'янський, Шевченківський, Дніпровський, Святошинський та Деснянський райони столиці. Ліквідація наслідків обстрілу триває одночасно на кількох десятках локацій.