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Норвезькі рибалки виявили біля узбережжя уламки російської ракети

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Норвезькі рибалки виявили біля узбережжя уламки російської ракети
Знайдений фрагмент мав близько 1,5 м завдовжки.
фото: nrk.no

Військові припускають, що фрагменти могли потрапити до узбережжя після російських випробувань у Баренцевому морі

Поблизу міста Варде на півночі Норвегії рибалка Кеннет Стенсен і фотограф дикої природи Мортен Госванд виявили на узбережжі об'єкт, який, імовірно, є уламками російської ракети. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NRK.

За словами очевидців, знайдений фрагмент мав близько 1,5 м завдовжки. «Ми знаємо, що на дні моря можна знайти різні речі. Але ракета – це було трохи страшно», – розповів Стенсен.

Після виявлення уламків чоловіки повідомили про знахідку норвезькі Збройні сили. До місця вирушила Берегова охорона, однак через сильний шторм об'єкт уже зник.

Речник оперативного штабу Збройних сил Норвегії Бріньяр Стордал не став підтверджувати, що знайдений предмет справді є частиною російської ракети, однак зазначив, що подібні знахідки біля узбережжя Фіннмарка не є винятковими.

Норвезькі рибалки виявили біля узбережжя уламки російської ракети фото 1
фото: nrk.no

За його словами, Росія проводить військові випробування неподалік норвезьких кордонів, тому уламки можуть дрейфувати до узбережжя.

Водночас Стордал закликав громадян не наближатися до подібних предметів. «Не можна виключати, що в таких об'єктах можуть залишатися паливо або вибухові речовини», – наголосив він.

До слова, попри багаторічні західні санкції, Росія й надалі використовує сучасні іноземні компоненти для виробництва ракет. Таких висновків дійшли після дослідження уламків новітніх російських боєприпасів. 

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Теги: росія військові ракета Норвегія уламки ракет

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