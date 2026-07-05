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Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Білорусь рекордно наростила поставки бензину до Росії
Через дефіцит пального на автозаправках у низці регіонів Росії запровадили нормування продажу бензину
фото з відкритих джерел

У червні поставки бензину з Білорусі до Росії зросли у 2,4 раза порівняно з травнем

У червні Білорусь поставила до Росії рекордні 141 тисячу тонн бензину – це найбільший місячний обсяг за весь час спостережень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Центру цінових індексів (ЦЦІ).

Стрімке зростання після літнього затишшя

Із початку року Білорусь поставила до Росії понад 400 тисяч тонн бензину. Динаміка постачань упродовж року була нерівномірною:

  • у серпні 2025 року почалося перше помітне зростання експорту, яке тривало до листопада, коли Мінськ поставив 126 тисяч тонн;
  • після цього обсяги знижувалися аж до лютого 2026 року;
  • у березні постачання знову пішли вгору – 74 тисячі тонн;
  • у квітні обсяг просів до 50 тисяч тонн;
  • у травні зріс до 59 тисяч тонн;
  • у червні досяг рекордних 141 тисячі тонн.

Для порівняння: у червні 2025 року Білорусь експортувала до Росії лише 1 тисячу тонн бензину — тобто за рік поставки зросли більш ніж у 140 разів.

Чому саме зараз

Зростання імпорту збіглося з паливною кризою в Росії, спричиненою серією українських ударів по нафтопереробних заводах. За даними ЦЦІ, Білорусь фактично перенаправила на російський ринок обсяги бензину, які раніше йшли на експорт до країн Центральної Азії. Водночас транзит білоруського пального через територію Росії до інших держав різко скоротився – із стабільних понад 120 тисяч тонн на місяць до лише 24 тисяч тонн у червні.

Опитані виданням експерти зазначають, що додаткові поставки з Білорусі здатні лише частково полегшити ситуацію з дефіцитом пального на російському ринку, але повністю закрити його не зможуть: експортний потенціал Білорусі обмежений і не перевищує 1,8–2 мільйона тонн бензину на рік, або приблизно 150–170 тисяч тонн щомісяця.

Нагадаємо, Росія також розпочала імпорт бензину з Індії та веде переговори з Казахстаном про постачання 50 тисяч тонн пального, яке оформлять як гуманітарну допомогу.

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Теги: експорт імпорт бензин криза переговори ринок Білорусь росія транзит пальне

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