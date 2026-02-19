Китайська стрімерка взірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)

Стрімерка втратила 140 тис. підписників, коли випадково розкрила своє справжнє обличчя

Стрімерка з Китаю, відома в мережі, як Your Highness Qiao Biluo втратила понад 100 тис. своєї аудиторії. Фільтр з її обличчя злетів прямо під час трансляції, завдяки чому глядачі побачили її справжню. Про це пише «Главком» із посиланням на 24urdu.

Після того як інфілюєнсерка випадково показала своє обличчя під час прямої трансліції, від неї відписалося 140 тис. глядачів. На відео та фото, які розлетілися мережею, можна побачити різницю між справжнім обличчям та фільтром, який постійно застосовувала жінка.

З фільтром стрімерка виглядала, як молода дівчина з ідеальною шкірою обличчя. Однак, коли стався збій і маска злетіла з її обличчя, глядачі побачили дорослу жінку без макіяжу та фільтрів. До слова, крім аудиторії стрімерка втратила й свій дохід. Адже прихильники під час трансляцій донатили жінці, чим вона й заробляла. Новина з цим інцидентом наразі активно поширюється в мережі.

Стрімерка втратила свій дохід через випадкове розриття її обману фото з відкритих джерел

Як відомо, користувачі не лише відписалися від інфлюєнсерки, але й розкритикували її за те, що вона вводила їх в оману. Як пише місцеве видання, цей інцидент може вплинути на китайську індустрію прямих трансляцій, де стрімери заробляють гроші, приховуючи свою справжню зовнішність.

