Китайська стрімерка взірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Глядачі побачили справжню зовнішність стрімерки, коли з її обличчя злетіла маска краси
Стрімерка втратила 140 тис. підписників, коли випадково розкрила своє справжнє обличчя

Стрімерка з Китаю, відома в мережі, як Your Highness Qiao Biluo втратила понад 100 тис. своєї аудиторії. Фільтр з її обличчя злетів прямо під час трансляції, завдяки чому глядачі побачили її справжню. Про це пише «Главком» із посиланням на 24urdu.

Після того як інфілюєнсерка випадково показала своє обличчя під час прямої трансліції, від неї відписалося 140 тис. глядачів. На відео та фото, які розлетілися мережею, можна побачити різницю між справжнім обличчям та фільтром, який постійно застосовувала жінка.

З фільтром стрімерка виглядала, як молода дівчина з ідеальною шкірою обличчя. Однак, коли стався збій і маска злетіла з її обличчя, глядачі побачили дорослу жінку без макіяжу та фільтрів. До слова, крім аудиторії стрімерка втратила й свій дохід. Адже прихильники під час трансляцій донатили жінці, чим вона й заробляла. Новина з цим інцидентом наразі активно поширюється в мережі.

Стрімерка втратила свій дохід через випадкове розриття її обману
Як відомо, користувачі не лише відписалися від інфлюєнсерки, але й розкритикували її за те, що вона вводила їх в оману. Як пише місцеве видання, цей інцидент може вплинути на китайську індустрію прямих трансляцій, де стрімери заробляють гроші, приховуючи свою справжню зовнішність.

Нагадаємо, як господиня з Волині стала зіркою TikTok завдяки своєму блогу про сільське життя. Наталія Дмитрук з Волині стала зіркою соцмереж. Жінка розповідає у своєму блозі про сільське життя, який здобув чималу популярність у соцмережі TikTok. У мережі жінку знають, як волинську Солоху. 
 

Курйоз

Китайська стрімерка взірвала мережу, коли фільтр краси злетів з її обличчя (відео)
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу
Конфуз у прямому ефірі. Комунальник накрив журналістку лавиною снігу
Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)
Милованов одягнув кросівки під червоні шкарпетки на міжнародну зустріч в Лондоні (фото)
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
Ілон Маск заблокував підлітка, який намалював його портрет (фото)
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені

