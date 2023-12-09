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Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Країни ЄС досягли згоди щодо заборони на імпорт російського скрапленого газу
фото з відкритих джерел

Європейський парламент та Рада ЄС досягли згоди щодо постанови, яка визначає загальні правила для внутрішнього ринку поновлюваних та природних газів,

У Європейському Союзі досягли попередню політичну згоду щодо газового регулювання, яке дозволяє країнам-членами забороняти імпорт скрапленого газу з Росії та Білорусі. Про це повідомляє йдеться в заяві Ради ЄС.

Європейський парламент та Рада ЄС 8 грудня досягли згоди щодо постанови, яка визначає загальні правила для внутрішнього ринку поновлюваних та природних газів, а також водню. Мета закону полягає у сприянні інтеграції поновлюваних та низьковуглецевих газів, зокрема водню та біометану, у енергетичну систему.

Регламент міститиме положення, що дозволяють державам-членам ЄС вводити обмеження на постачання природного газу, включаючи скраплений природний газ з Росії чи Білорусі, з метою захисту основних інтересів безпеки країн або Євросоюзу.

«Ця угода принесе багато переваг споживачам і нашій планеті. Це скоротить наше використання викопного палива та зменшить нашу залежність від імпорту викопного палива. Це дозволить перейти на відновлювані джерела енергії та посилити безпеку постачання. І що важливо, це захистить споживачів», – заявила міністр з екологічних перетворень та демографічних проблем Іспанії Тереза Рібера Родрігез.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу мають намір скоротити імпорт російського природного газу до 40–45 млрд куб. м вже цього року. 

Нагадаємо, починаючи з листопада, в Литві буде скасована можливість імпортувати, завантажувати та дегазувати російський скраплений природний газ (СПГ) на всіх об’єктах. Цей крок був схвалений литовським парламентом (Сеймом) після прийняття поправок до закону про природний газ.

Також «Главком» писав, що Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.

Теги: росія газ міністр імпорт парламент

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