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Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)

Дар‘я Липська
glavcom.ua
Російські терористи на Донбасі показали свою відповідь американським Himars (відео)
РСЗВ «Сніжинка»
фото: скріншот з відео

«Сніжинка» – головна «конкурентка» американських Himars на полі бою

Бойовики «ДНР» розробили власне РСЗВ, яке на думку окупантів може конкурувати з американським системами Himars. Система окупантів має назву «Сніжинка», бо перші тестові версії РСЗВ були білого кольору.

«Дальність – 9,6 км. Тобто «ДНРівське» ВПК розробило ракету з дальністю 120 мм полкового міномету.  Воєнно-промисловий комплекс «ЛНР» взагалі і такого не зробило. Виглядає зброя грізно – така собі реальна ракета, як у якогось Himars. Навіть місцями схоже на Himars, всі ракети схожі один на одну – довга труба, якісь так крила-стабілізатори, але є нюанси», – пише про зброю терористів журналіст Антон Павлушко.

Окупанти зазначають, що «Сніжинка» переважає «Смерчі» та «Урагани» за «бойовою потужністю». Незвично великий калібр ракети – 324 мм.

«Якийсь дивний калібр. Почав шукати, що може бути діаметром у 324 мм. Виявилось, що це одна зі стандартних сталевих труб по ГОСТ 8732-78 (комунальники краще розкажуть, куди і для чого використовують ці труби). Взяли трубу побільше, напхали вибухових речовин та вражаючих уламків – вийшла типу ракета. Стріляє недалеко», – пише журналіст.

Тим часом 8 серпня Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги Києву в розмірі $1 млрд. До нього, зокрема, увійшли боєприпаси для Himars, ракети Amraaam, тисяча Javelin та вибухівка С-4.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки (США) нададуть уряду України додатково $4,5 млрд, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне $8,5 млрд.

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Теги: війна в Україні війна зброя озброєння росія «ЛНР» «ДНР»

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