Міністерка внутрішніх справ Литви пропонує зменшити кількість автобусів, що їздять у Білорусь

Водночас представник Міністерства транспорту і комунікацій Станісловас Лінгіс заявив, що скорочення кількості автобусних рейсів не планується

Щодня між Литвою та Білоруссю курсують десятки пасажирських автобусів

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте висловила думку про необхідність зменшення кількості рейсових автобусів, що курсують між Литвою та Білоруссю. Про це повідомляє LRT.

«Існує план скорочення автобусних рейсів. За це відповідає Міністерство транспорту і комунікацій. Наскільки мені відомо, вони запровадили певні заходи, щоб зменшити рух. Зі свого боку, ми закрили прикордонні пункти пропуску, що зменшило потоки» , – міністерка.

На початку березня Литва закрила два прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю, залишивши відкритими лише два.

Проте, представник Міністерства транспорту і комунікацій Станісловас Лінгіс заявив, що подальше скорочення автобусних рейсів поки не планується.

«Наразі міністерство відстежує зміну пасажиропотоків, і тільки тоді, коли матиме достатню кількість даних про зміну потоків, можна буде знайти рішення. Ці потоки можуть збільшитися за рахунок зменшення кількості людей, які подорожують автомобілями. Поки що ми не можемо говорити про те, коли і наскільки це збільшиться. Певні вимоги набудуть чинності трохи пізніше» , – пояснив він.

Він нагадав, що рішення, ухвалене в березні, про скорочення рейсів вже виконується. Міністерство продовжує моніторинг пасажиропотоків і лише на основі отриманих даних може прийняти подальші рішення щодо транспортного сполучення.

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Як повідомлялося, українська сторона подала офіційний запит до США з проханням дозволити використання далекобійних ракет Ataсms для ураження військових аеродромів Росії.

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