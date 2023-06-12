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Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Трубіцина, який втік за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Трубіцина, який втік за кордон
Трубіцина підозрюють в організації схеми отримання хабарів
фото з відкритих джерел

Суд стягнув у бюджет 9,88 млн гривень застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузнєцовим

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував підозрюваного в корупції депутата Київради Владислава Трубіцина, що в травні виїхав за кордон і не повернувся. Суд також стягнув у бюджет 9,88 млн гривень застави, сплаченої за Трубіцина банкіром Яковом Кузнєцовим. Про це повідомив Центр протидії корупції. 

«Безоплатний адвокат, якого призначили Трубіцину, виступала проти задоволення клопотання. Зокрема, вона говорила про те, що ризик переховування Трубіцина поки не доведений, тому що ніхто не розуміє, поважні чи не поважні причини були у Трубіцина залишатися за кордоном», – йдеться у повідомленні. 

Трубіцин підозрюється в тому, що разом з іншими фігурантами справи організував схему отримання хабарів за перемогу підприємців у тендерах на встановлення торговельних точок у різних районах Києва. Підозра йому була оголошена на початку лютого 2022 року, але Трубіцин продовжував бути депутатом і навіть очолювати комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Запобіжним заходом для нього була застава. 

17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради. При цьому ще 12 травня Трубіцин запевняв у Facebook, що був у Києві на роботі та засідав у складі комісії в Київраді. 

25 травня, через понад рік після оголошення підозри, фракція «Слуга народу» виключила Трубіцина зі свого складу. Після журналістського запиту 30 травня в САП підтвердили, що Трубіцин виїхав за кордон, без дозволу на те прокуратури. 

Нагадаємо, журналісти «Схем» зʼясували, що виїхати за кордон Трубіцину вдалося завдяки листу від імені керівника ГУР Кирила Буданова. Він написав на імʼя голови Держприкордонслужби прохання не перешкоджати виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб за межі України у період з 28 січня до 25 травня 2023. Депутат виїхав 13 травня.

Згодом у ГУР пояснили, що з проханням попросити про дозвіл на виїзд цього депутат до управління звернулася Служба спеціальних операцій України. У ССО розповіли, що цьогоріч у січні просили Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів для забезпечення Сил спецоперацій «спеціальним обладнанням». 

До слова, Вищий антикорупційний суд оголосив Трубіцина в міжнародний розшук

 

Теги: депутат партія Слуга народу Вищий антикорупційний суд хабар

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