У Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка: під завалами люди (відео)

У турецькій провінції Конья тривають пошуково-рятувальні роботи, там обвалився будинок

Чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья. Про це повідомляє TRHaber.

Зазначається, що трьох з п’яти людей, які опинилися під завалами, вдалося врятувати живими. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місце події залучено 962 людини і 216 одиниць техніки.

Головна прокуратура Коньї почала розслідування інциденту.

Причини руйнувань поки невідомі.

🇹🇷 Трьох із п'яти людей, які залишилися під завалами після аварії будівлі в турецькому м. Конья, вдалося врятувати. Про це повідомив глава МВС Туреччини Ерлікая. Останній зазначив, що наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, на місце залучено 962 людини і 216 одиниць техніки. pic.twitter.com/VtDXUVkvHj — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 25, 2025

Нагадаємо, минулого року у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві.

Тоді спершу з-під завалів врятували вісім постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини.

Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.

Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше. Мешканці будівлі також розповіли, що будинок вже давно призначався під знесення, але власник не встиг розселити мешканців.