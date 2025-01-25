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У Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка: під завалами люди (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У Туреччині обвалилась чотирьохповерхівка: під завалами люди (відео)
Рятувальна операція в Туреччині
фото з відкритих джерел

У турецькій провінції Конья тривають пошуково-рятувальні роботи, там обвалився будинок

Чотириповерховий житловий будинок впав у турецькій провінції Конья. Про це повідомляє TRHaber.

Зазначається, що трьох з п’яти людей, які опинилися під завалами, вдалося врятувати живими. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

На місце події залучено 962 людини і 216 одиниць техніки. 

Головна прокуратура Коньї почала розслідування інциденту.

Причини руйнувань поки невідомі.

Нагадаємо, минулого року у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Причиною, ймовірно, вважають недотримання норм при будівництві.

Тоді спершу з-під завалів врятували вісім постраждалих, а згодом знайшли тіло загиблої людини. 

Лише два верхніх поверхи використовувалися як житлові приміщення, а решта будівлі була зайнята підприємствами.

Міністр урбанізації Туреччини Мехмет Ожасекі розповів, що квартири були побудовані без дотримання стандартів, а додаткові поверхи були незаконно додані пізніше. Мешканці будівлі також розповіли, що будинок вже давно призначався під знесення, але власник не встиг розселити мешканців.

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Теги: Туреччина прокуратура розслідування будинок

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