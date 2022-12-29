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Головне за ніч: масована атака «Шахедів» та демонтаж пам'ятника Катерині ІІ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: масована атака «Шахедів» та демонтаж пам'ятника Катерині ІІ
Окупанти атакували Україну за допомогою «дронів-камікадзе»
фото ілюстративне

Ряд українських областей опинилися під обстрілами ворожих безпілотників

«Главком» зібрав головні новини ночі 29 грудня. У середу ввечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». Також в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник імператриці Катерині ІІ.

Атака іранських «Шахедів» на мирні українські міста

Головне за ніч: масована атака «Шахедів» та демонтаж пам'ятника Катерині ІІ фото 1

У середу, 28 грудня, увечері росіяни розпочали чергову масовану атаку на Україну за допомогою іранських дронів-камікадзе. Першим про загрозу запуску іранських дронів-камікадзе увечері 28 грудня попередив Віталій Кім.Також про пуски дронів з лівого берега Херсонської області, що тимчасово перебуває під контролем російських військ, повідомляли місцеві Telegram-канали.

Згодом з'явилися повідомлення про те, що у низці міст України було чути вибухи. Зокрема, вони прозвучали у Херсоні та Дніпрі. Слід відзначити, що у Дніпропетровській області підрозділи повітряного командування знищили п'ять ворожих безпілотників.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що окупанти завдали удару по місту за допомогою «Шахеда». «Під прицілом один із об'єктів інфраструктури», – додав він.

Також у Сумах та області пролунали вибухи. Місцева влада просила не обговорювати подробиці в соцмережах і дочекатися офіційної інформації.

Зеленський дав декілька порад українцям

Головне за ніч: масована атака «Шахедів» та демонтаж пам'ятника Катерині ІІ фото 2

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні попросив українців підтримувати одне одного.

Президент також закликав частіше телефонувати рідним людям та говорити теплі слова тим, хто поруч із вами.

«Частіше обіймайте рідних. Частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте. Частіше підтримуйте колег. Частіше дякуйте батькам. Частіше радійте дітям. Не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути: як ви? Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим хоча б іноді – не варто зараз втрачати звʼязок. І, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли.

Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних – із різних причин, – наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні, і наша з вами турбота одне про одного, коли обставини випробовують, – все це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоч попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги. І маємо зробити це справді разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного і робіть усе, щоб допомогти нашим воїнам!» – сказав Зеленський

Арестович прогнозує ще одну війну з Росією

Головне за ніч: масована атака «Шахедів» та демонтаж пам'ятника Катерині ІІ фото 3

Після смерті президента Росії Володимира Путіна буде ще одна війна з РФ. Таку думку висловив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі в ефірі «Latynina TV».

Арестович переконаний, що в Росії пануватимуть реваншистські тенденції, тому країна-агресор почне готуватися до другого раунду війни з Україною.

«У нас народ думає, що смерть Путіна – це кінець усьому. Абсолютно не так... Це буде гірше, ніж із Путіним», – сказав Арестович.

Також радник Офісу президента наголосив, що українцям необхідно створити «післявоєнне майбутнє, яке надихає», провести реконструкцію цього майбутнього та підготуватися до другого раунду війни, який практично неминучий.

Демонтаж пам'ятника Катерині ІІ та Суворову в Одесі

Головне за ніч: масована атака «Шахедів» та демонтаж пам'ятника Катерині ІІ фото 4

У середу ввечері в центрі Одеси почали демонтувати пам'ятник імператриці Катерині ІІ, а також повідомляють про знесення пам'ятника Суворову.

На опублікованому відео можна побачити, як при світлі ліхтарів робочі збивають елементи пам'ятника ломом.

Пізніше з'явились кадри, як фігуру одного із «засновників Одеси» вже зняли з монумента і кладуть на вантажівку.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, також демонтують пам'ятник Суворову на селищі Котовського.

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Теги: росія Одеса Україна пам'ятник Володимир Зеленський війна

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