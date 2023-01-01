Головне за ніч: новорічний терор рашистів та святковий прогноз Буданова

Окупанти практично усю новорічну ніч тероризували Київ та інші регіони іранськими «дронами-камікадзе»

«Главком» зібрав головні новини ночі 1 січня. Київ та інші регіони України опинилися під обстрілами «дронів-камікадзе». Також Віталій Кличко зустрів Новий рік з українськими захисниками на Сході України.

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Соцмережі повідомляли про «бавовну» у багатьох російських містах

Російські міста під звуки вибухів зустрічали Новий рік. Російські пабліки повідомляли про вибухи у ряді російських міст. Зокрема, користувачі соцмереж повідомляли про «бавовну» у Воронежі, Бєлгороді, Ростовській та Курській областях.

Відзначимо, що офіційної інформації від влади поки немає.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у новорічну ніч

Президент України у передноворічному зверненні побажав українцям перемоги у війні проти Росії.

Також Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне усі окуповані території.

«2022 рік поранив нас у серце. Ми виплакали всі сльози. Прокричали всі молитви. 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів – зайві. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити.

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Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Я хочу всім нам побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців.

Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними.

Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків.

Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі – це Україна. Слава Україні! З Новим роком!» – сказав Зеленський.

Кличко зустрів Новий рік з українськими воїнами у Бахмуті

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Мер Києва, голова Асоціації міст України, Віталій Кличко зустрічав Новий рік з українськими захисниками на Сході України – в Бахмуті. Відео і вітання з Бахмуту Кличко оприлюднив на своїх сторінках у соціальних мережах.

«Наші воїни захищають українців удень і вночі, в будні та в свята, в дощ і сніг. І зустрічають Новий рік у бойових умовах. Втомлені, з бажанням виспатися, обійняти в свята близьких, від яких вони далеко. Але – незламні і рішучі, – зазначив Кличко в дописі до відео. – Бійці запросили мене зустріти Новий рік з ними. Тож поїхав підтримати, подякувати, відвезти допомогу спорядженням. Та подарувати невеличку культурну програму для підтримки бойового духу. Шлемо вам вітання з Бахмуту. З переможним 2023 роком!

Слава Україні! Слава її героям!», – наголосив Віталій Кличко.

Рашисти у новорічну ніч залишили Херсон без світла

Внаслідок ворожих обстрілів у новорічну ніч Херсон та навколишні населені пункти залишилися без електроенергії. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

Окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Камишани та інші села.

Найближчим часом енергетики розпочнуть ремонтні роботи, повідомив голова ОДА.

Буданов пообіцяв українцям радість і перемогу у 2023 році

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що наступного року на українців чекають радість та перемога. Хороших новин варто очікувати у другій половині нового року.

Керівник розвідки також розповів, на чому базуються його прогнози.

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Кирило Буданов вважає, що у 2023 році завершиться війна в Україні. Завершиться вона перемогою нашої держави. Хороших новин, за словами керівника розвідки, варто чекати у другій половині 2023 року або ближче до його кінця.

«Радість і перемогу – ось, що він (2023 рік – «Главком») нам принесе», – заявив Буданов.

Керівник ГУР МО відзначив, що чинників, які вплинуть на перемогу – дуже багато, але у своїх прогнозах він опирається на вже запущені процеси, які у майбутньому дадуть свій результат.

Буданов відзначив, що перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, але на цьому всі процеси не завершаться. Керівник розвідки не уточнив, про які процеси йдеться, але зазначив, що вони триватимуть довго.