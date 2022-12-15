Головне за ніч: Україна лякає РФ ракетами та глухий кут у санкціях проти агресора

Олексій Данілов запевнив, що Україна отримає від партнерів далекобійні ракети

«Главком» зібрав головні новини ночі 15 грудня. Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети. Також посли ЄС знову не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії.

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Україна отримала важливий прогрес у питанні ППО

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 14 грудня, заявив, що Україна досягла важливого прогресу в питанні ППО.

«Робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та потужні системи... Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні здібності та дадуть більше оперативних можливостей Україні», – додав президент.

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Данілов пригрозив рашистам далекобійними ракетами

Секретар РНБО Олексій Данілов пригрозив Росії, що Україна отримає далекобійні ракети. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

«Бійтесь власних бажань – вони можуть здійснитись. Хочете, щоб Україна отримала ракети? Вони будуть у нас, і траєкторія їх польоту в гості до держдумівського хлопа Олега йому не сподобається», – написав Данілов.

Країни ЄС не зуміли погодити дев'ятий пакет санкцій проти Росії

Посли Європейського Союзу знову не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Переговори триватимуть у четвер, 15 грудня. Про це повідомляє брюссельський журналіст Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, проблемою стало питання про санкції щодо російських добрив.

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«Продовжуються переговори про дев'ятий пакет санкцій ЄС щодо Росії. Посли ЄС, як і раніше, зациклені на питанні добрив», – написав він.

«Бавовна» у російському Курську

У російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці зазначають, що вибухи лунали з боку аеродрому.

Водночас російські державні ЗМІ заявляють з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойтова, що над Курським районом сьогодні ввечері нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Європейський Союз і НАТО готують спільне звернення до РФ

Очікується, що після місяців затримок ЄС і НАТО незабаром офіційно виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну та покинути Україну, а також пообіцяти повну підтримку Києву.

Декларація, яка була частково розглянута джерелом, готувалася понад рік, але затрималася через напруженість між Туреччиною та Кіпром, кажуть дипломати.

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Тепер остаточна версія скоро буде готовою і очікується, що вона буде представлена ​​найближчим часом, можливо, у понеділок чи вівторок, або взагалі на початку 2023 року.

Видання зазначає, що текст майже нічим не примітний, але його публікація буде значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які знадобилися для погодження документу.

Спочатку очікувалося, що документ буде підписано на саміті НАТО в Мадриді в червні минулого року.

Текст був узгоджений головним чином між офісом президента Європейської ради Шарля Мішеля та НАТО.