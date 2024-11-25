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Білий дім підтвердив застосування Україною ракет Atacms для ударів по Курщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Білий дім підтвердив застосування Україною ракет Atacms для ударів по Курщині
США змінили настанови для України й дозволили ЗСУ використовувати американські балістичні ракети Atacms
фото з відкритих джерел

Радник Білого дому зазначив, що українці можуть атакувати РФ ракетами Atacms, щоб «захистити себе в разі негайної потреби»

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україна застосувала надані США балістичні ракети Atacms для ударів по цілях у Курській області Росії. Про це Кірбі повідомив під час брифінгу.

Радник Білого дому зазначив, що українці можуть атакувати РФ ракетами Atacms, щоб «захистити себе в разі негайної потреби», уточнивши, що це вже відбувається в районі Курська та Курської області РФ.

«Вони (українці – «Главком») можуть використовувати Atacms для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх [ракети Atacms ] для ураження саме цих типів цілей», – наголосив Кірбі.  

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни – ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що «ракети самі за себе скажут».

Також повідомлялося, що Сили оборони України можуть використати західні далекобійні ракети для ураження військових об'єктів на території Ростовської області РФ. Про це пише видання The Wall Street Journal на основі аналізу мапи, складеної американським Інститутом вивчення війни (ISW). На цій мапі позначено близько 200 військових об'єктів, які перебувають в зоні дії американських ракет Atacms і британських Storm Shadow з дальністю 300 км і 250 км відповідно. Серед потенційних мішеней – аеродроми, склади боєприпасів, збройові арсенали, полігони та командні пункти. Велика кількість таких об'єктів сконцентрована в Ростовській області, що межує з Україною.

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Теги: українці Україна балістичні ракети Курщина США

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