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Росіяни скопіювали українську роботизовану турель

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Росіяни скопіювали українську роботизовану турель
Українська турель «ШаБля» з вересня 2023 року була допущена до використання на фронті
фото: Defense Express

РФ повторила концепцію та реалізацію роботизованої турелі «ШаБля», яка використовується ЗСУ ще з часів АТО

Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою «Чапай», яка нагадує роботизовану турель «ШаБля» українського виробництва. Про це пишуть аналітики Defence Express.

Повідомляється, що російський «Чапай» був вперше продемонстрований на так званому оборонному форумі «Армія-2024», який проходить у Москві. Розробку представив інвестиційний фонд «Ера», який фінансує російських розробників озброєння.

Російська дистанційно керована турель «Чапай»
Російська дистанційно керована турель «Чапай»
фото: Defence Express

Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію української турелі «ШаБля». Вона з вересня 2023 року була допущена до використання на фронті Збройними Силами України. Однак на передовій ці турелі були ще з часів Антитерористичної операції.

Російська розробка має дистанційне керування через дроти та використовує оптико-прицільний модуль. Також вона адаптована під різні кулемети. Мова йде лише про виставковий зразок «Чапаю», зазначили аналітики. Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво – невідомо.

Російська розробка нагадує українську роботизовану турель
Російська розробка нагадує українську роботизовану турель
фото: Defence Express
«ШаБля» – унікальна розробка команди українських інженерів, учасників кластера Brave1, яка дистанційно знищує ворога, що дозволяє зберегти життя українських військових. За допомогою кулеметної турелі військові формують лінію оборони, знищують живу силу та легкоброньовані цілі противника

Нагадаємо, 9 серпня, у Сумській області вперше зафіксували використання нових бомб з двигуном, які здатні летіти на більшу відстань, аніж КАБи.

До слова, на Харківщині російські військові відновили використання аерозольних гранат К-51, заборонених Женевською конвенцією.

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Теги: росіяни розробка озброєння військові армія

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