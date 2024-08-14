Окупанти почали рити окопи в Курській області: супутникові фото

Найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд із селом Вікторівка за 45 км від кордону

Оборонні споруди зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від Суджі

Російські військові риють окопи в Курській області На тлі просування українських військ в Курській області російські загарбники почали рити окопи на цьому напрямку. Найближча до України з траншей розташована за 45 км від кордону. Про це повідомляє Osinttechnical.

Як зазначається, оборонні споруди зводяться біля траси Льгов-Суджа за півтора кілометра від Суджі.

Згідно зі супутниковими знімками, найближча до України з траншей, що будуються, розташована поряд із селом Вікторівка за 45 км від кордону. Найдальша – на перетині трас Селіхові Двори – Іваніно та Дияконово-Суджа поряд із Курськом за 75 км від кордону.

Як наголошують аналітики, «російські війська розбудовують таку систему окопів, яка, якщо вони відступлять, призведе до втрати Україною значної частини території».

Нагадаємо, за минулу добу українські війська просунулися на Курському напрямку від 1 до 3 км. Також стало відомо, що винищувач Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по позиціях росіян у Курській області. Український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

Як повідомлялося, Україна готувала наступ на Курську область Росії у надзвичайній секретності. Офіцери дізналися деталі лише за три дні до початку операції.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області. Зокрема, країни заходу поступово позбуваються страху перед російським диктатором Володимиром Путіним через операцію ЗСУ в Курській області, а так звані «червоні лінії» диктатора більше не працюють.

Раніше Головне управління розвідки підтвердило знищення Су-34 та складу бойового комплекту під час вибухів на аеродромі «Морозовськ» у РФ.

До слова, через заборону США застосовувати далекобійну зброю по РФ українські воїни не змогли ним скористатися, а тому втратили шанс одночасно знищити десятки російських літаків Су-34.