Хто розбомбив торговий центр у Кременчуці? Кива зробив дивне зізнання

Зрадник визнав причетність Росії до вбивства мирних українців

Підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що російська ракета нібито вразила Кременчуцький завод дорожніх машин, а торговий центр «Амстор» постраждав від вибухової хвилі внаслідок безпосередньої близькості до «військового об'єкту». Про це він написав у Telegram.

За його словами, РФ цілилась у Кременчуцький завод дорожніх машин, тому що на ньому нібито проводився ремонт та обслуговування військової техніки.

При цьому Кива заявляє, що у загибелі цивільних осіб винне керівництво України, яке «продовжує використовувати цивільні об'єкти для прикриття військових баз».

«Проводити ремонт танків та БТРів біля функціонуючого торговельного центру, не закривши його - це і є злочин перед своїми людьми!» – каже зрадник.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .

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