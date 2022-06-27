  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Хто розбомбив торговий центр у Кременчуці? Кива зробив дивне зізнання
рус
    Події в Україні

    Хто розбомбив торговий центр у Кременчуці? Кива зробив дивне зізнання

    Зрадник Ілля Кива живе в елітному котеджному містечку в Підмосков&rsquo;ї - Хто розбомбив торговий центр у Кременчуці? Кива зробив дивне зізнання
    Зрадник Ілля Кива живе в елітному котеджному містечку в Підмосков’ї
    фото з відкритих джерел

    Зрадник визнав причетність Росії до вбивства мирних українців

    Підозрюваний у державній зраді екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива заявив, що російська ракета нібито вразила Кременчуцький завод дорожніх машин, а торговий центр «Амстор» постраждав від вибухової хвилі внаслідок безпосередньої близькості до «військового об'єкту». Про це він написав у Telegram.

    За його словами, РФ цілилась у Кременчуцький завод дорожніх машин, тому що на ньому нібито проводився ремонт та обслуговування військової техніки.

    При цьому Кива заявляє, що у загибелі цивільних осіб винне керівництво України, яке «продовжує використовувати цивільні об'єкти для прикриття військових баз».

    «Проводити ремонт танків та БТРів біля функціонуючого торговельного центру, не закривши його - це і є злочин перед своїми людьми!» – каже зрадник.

    Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

    Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

    Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Хто розбомбив торговий центр у Кременчуці? Кива зробив дивне зізнання