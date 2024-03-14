Український морський коридор запрацював по-новому

У лютому морський коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту

Від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден

Починаючи з минулого тижня український морський коридор працює у цілодобовому режимі, отримавши необхідні погодження зі Збройними силами України. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков, передає «Інтерфакс-Україна».

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«Коридор має ще (можливість – «Главком»), мінімум, 20% обсягів збільшення», – сказав Васьков.

Зокрема, у лютому морський коридор вийшов на рекордний обсяг транспортування експорту та імпорту – 8 млн тонн, з яких 60-65% припало на агропродукцію,

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«Майже досягли рівня зернового коридору, але за набагато менший період часу», – сказав заступник міністра.

Як зазначив посадовець, обсяги перевезень у березні не відрізняються від показників лютого через те, що почалася несприятлива погода.

За словами Васькова, від початку роботи українського морського коридору ним пройшло понад тисячу суден, що перевезли вже майже 31 млн тонн.

Нагадаємо, Україна в лютому експортувала українським морським коридором, створеним Військово-морськими силами ЗСУ, рекордний обсяг вантажів.

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Як повідомлялося, стабільна робота морського експортного коридору дала змогу збільшити перевалку експортних вантажів в українських портах на 22,8% – до 41,7 млн т.

Раніше стало відомо, що у 2023 році Україна експортувала готових харчових продуктів на $3,27 млрд, що на 31% більше ніж у 2022.

До слова, загальний обсяг експорту російської нафти зріс до найвищого рівня за останні чотири місяці. Щотижневий обсяг постачань російської нафти за сім днів до 22 лютого зріс на 365 тис. барелів на день – до 3,5 млн. Це на 215 тис. барелів у день вище від цільового показника.