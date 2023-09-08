Псевдовибори на окупованих територіях: як росіяни змушують українців голосувати (відео)

На кадри відео потрапив момент, як до будинку українки під'їхали окупанти та агресивно вимагала проголосувати

Окупанти вимагають українців виходити з домівок та голосувати

У мережі з'явилось відео з псевдовиборами на тимчасово окупованій території, як стверджується, в Олешках Херсонської області. До домівки жінки під'їхала машина з військовим РФ, окупанти вимагають голосувати.

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На відео до дому під'їжджає машина, вона зупиняється.

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З авто виходять люди, через гучномовець двічі кажуть: «Мешканці будинку 32, підходимо до мобільного пункту голосування»

На кадрах видно російського військового у шоломі та балаклаві.

Окупанти ходять поряд з воротами й агресивно б'ють по них, відео обривається.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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ЄС рішуче засудив проведення «виборів» на окупованих територіях України. МЗС зазначило, що оголошені Росією так звані «вибори» до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України.