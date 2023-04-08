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Гуменюк покепкувала з 70-кілометрового окопу росіян у Запорізькій області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гуменюк покепкувала з 70-кілометрового окопу росіян у Запорізькій області
Вирита росіянами траншея, яка є частиною лінії оборони окупантів у Запорізькій області, лютий 2023 року
фото: скріншот відео пропагандистів

Спікерка Сил оборони півдня зауважила, що рекордні окопи стануть єдиною перемогою росіян на полі бою

Росіяни намагаються стати рекордсменами з окопів, судячи з їхніх фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

«Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами з окопів», – сказала спікерка.

Нагадаємо, що російські загарбники, очікуючи контрнаступ Сил оборони України, риють окопи на окупованих територіях. Одна з ліній оборони росіян на окупованій території Запорізької області безперервно простягається на відстань у понад 70 км, про що свідчать супутникові знімки. 

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супутникові знімки: Центр журналістських розслідувань

Журналісти порівняли, що довжина цієї лінії оборони у 70 км – це майже третина протяжності Запорізької області зі сходу на захід (205 кілометрів) і приблизно дорівнює відстані, наприклад, від Херсона до Миколаєва.

До слова, триває 409-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив понад 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки

 

Теги: контрнаступ війна окупанти

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