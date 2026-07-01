Ігор Смілянський заявив, що залишається на посаді очільника «Укрпошти»

Смілянський закликав отримувати інформацію щодо роботи компанії та її керівництва лише з офіційних джерел

«Укрпошта» продовжує обслуговувати клієнтів у своїх відділеннях по всій Україні

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський повідомив, що продовжує виконувати свої обов’язки у повному обсязі відповідно до чинного законодавства, пише «Главком».

Як написав Смілянський у своєму Telegram, «Укрпошта» працює у звичному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків російських обстрілів та складних погодних умов.

«Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ «Укрпошта», – додав Смілянський

Нагадаємо, Національний банк України наклав на «Укрпошту» штраф за порушення вимог законодавства у розмірі 2 544 900 грн. «Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів.

Разом з тим, Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Регулятор зобов’язав компанію відсторонити гендиректора та знайти нового керівника протягом двох місяців.

Ігор Смілянський назвав висновки Нацбанку спробою заблокувати створення поштового банку та пообіцяв домагатися відповідальності посадовців. Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський різко відреагував на рішення Національного банку України про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності. Керівник держкомпанії заявив про намір оскаржувати дії регулятора та пригрозив судовими позовами