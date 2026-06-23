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Глава «Укрпошти» пригрозив НБУ судами після рішення регулятора

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Глава «Укрпошти» пригрозив НБУ судами після рішення регулятора
Смілянський назвав рішення НБУ зведенням особистих рахунків
фото: Ігор Смілянський/Telegram

Ігор Смілянський назвав висновки Нацбанку спробою заблокувати створення поштового банку та пообіцяв домагатися відповідальності посадовців

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський різко відреагував на рішення Національного банку України про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності. Керівник держкомпанії заявив про намір оскаржувати дії регулятора та пригрозив судовими позовами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Смілянського.

Очільник компанії стверджує, що регулятор нібито вже не вперше перешкоджає реалізації цього проєкту. «Тепер, коли до набуття законом чинності залишається декілька днів, а Укрпошта має понад 2 мільярди гривень власного капіталу і працює з прибутком, НБУ вирішив піти радикальнішим шляхом – звільнити Смілянського», – написав він.

Керівник «Укрпошти» повідомив, що юридична команда компанії вивчатиме документи та визначатиметься з подальшими кроками, зокрема щодо можливого оскарження рішення регулятора.

Водночас Смілянський заявив про намір звертатися до українських та міжнародних судів. «Я для себе прийняв рішення «наздоганяти» і виконавців цього рішення, і його замовників – як в українських, так і в міжнародних судах за навмисне завдання шкоди репутації», – наголосив він.

Очільник «Укрпошти» також звинуватив керівництво Національного банку у використанні службового становища для зведення особистих рахунків. Крім того, він заявив, що компанія продовжує працювати у звичайному режимі та наразі не планує змінювати свою діяльність через рішення НБУ.

Смілянський окремо наголосив, що призначення або звільнення керівника належить до компетенції акціонера та наглядової ради. За його словами, ситуацію також буде доведено до відома міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародного валютного фонду.

На думку керівника «Укрпошти», рішення регулятора може вплинути на реалізацію проєкту створення банку фінансової інклюзії, який компанія просуває останніми роками.

Нагадаємо, напередодні Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. У НБУ заявили, що керівник компанії не продемонстрував достатнього рівня знань законодавства та нормативних актів регулятора, необхідних для управління надавачем фінансових платіжних послуг. Відповідно до законодавства, уповноважений орган «Укрпошти» має протягом п'яти робочих днів відсторонити керівника та протягом двох місяців призначити нового очільника компанії.

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Теги: Укрпошта Андрій Пишний Ігор Смілянський НБУ

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