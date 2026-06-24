«Укрпошта» запустила поштомати ще у чотирьох містах України

Пізніше цього тижня встановлять поштомати УП ще у двох містах

Новий формат має дозволити клієнтам швидше отримувати та відправляти посилки без необхідності відвідувати традиційні відділення

«Укрпошта» розширила мережу поштоматів – новий сервіс запрацював в Одесі, Миколаєві, Вінниці та Хмельницькому, пише «Главком».

Про запуск повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, на першому етапі «Укрпошта» планує встановити 600 поштоматів.

«Окрім зазначених вище регіонів, вони вже працюють у Києві та області (122 відділення), Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому», – зазначив Смілянський.

У компанії також повідомили, що цього тижня розпочнеться встановлення поштоматів у Львові та Івано-Франківську.

Нагадаємо, Національний банк України наклав на «Укрпошту» штраф за порушення вимог законодавства у розмірі 2 544 900 грн. «Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів.

Разом з тим, Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Регулятор зобов’язав компанію відсторонити гендиректора та знайти нового керівника протягом двох місяців.

Ігор Смілянський назвав висновки Нацбанку спробою заблокувати створення поштового банку та пообіцяв домагатися відповідальності посадовців. Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський різко відреагував на рішення Національного банку України про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності. Керівник держкомпанії заявив про намір оскаржувати дії регулятора та пригрозив судовими позовами