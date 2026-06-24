Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрпошта» запустила поштомати ще у чотирьох містах України

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
«Укрпошта» запустила поштомати ще у чотирьох містах України
Пізніше цього тижня встановлять поштомати УП ще у двох містах
фото з відкритих джерел

Новий формат має дозволити клієнтам швидше отримувати та відправляти посилки без необхідності відвідувати традиційні відділення

«Укрпошта» розширила мережу поштоматів – новий сервіс запрацював в Одесі, Миколаєві, Вінниці та Хмельницькому, пише «Главком».

Про запуск повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, на першому етапі «Укрпошта» планує встановити 600 поштоматів.

«Окрім зазначених вище регіонів, вони вже працюють у Києві та області (122 відділення), Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому», – зазначив Смілянський.

У компанії також повідомили, що цього тижня розпочнеться встановлення поштоматів у Львові та Івано-Франківську.

Нагадаємо, Національний банк України наклав на «Укрпошту» штраф за порушення вимог законодавства у розмірі 2 544 900 грн. «Укрпошта» зобов’язана сплатити штраф протягом 14 календарних днів.

Разом з тим, Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. Регулятор зобов’язав компанію відсторонити гендиректора та знайти нового керівника протягом двох місяців.

Ігор Смілянський назвав висновки Нацбанку спробою заблокувати створення поштового банку та пообіцяв домагатися відповідальності посадовців. Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський різко відреагував на рішення Національного банку України про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності. Керівник держкомпанії заявив про намір оскаржувати дії регулятора та пригрозив судовими позовами

Читайте також:

Теги: Укрпошта пошта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через зниження порогу поштові оператори та експрес-перевізників будуть змушені перебудувати операційні процеси
Оподаткування міжнародних посилок. Волонтерська допомога з-за кордону під загрозою?
25 травня, 18:15
Захистити свої листи від сканування роботами можливо
Експерти з безпеки б'ють на сполох: Google читає персональні електронні листи
26 травня, 15:41
Забрати посилку в «Укрпошті» тепер можна без очікування в загальній черзі
«Укрпошта» запустила новий формат отримання посилок
27 травня, 15:08
Керівник «Укрпошти» відкинув твердження про стагнацію компанії
Глава Нацбанку розкритикував керівництво «Укрпошти». Смілянський відповів лайкою
12 червня, 10:23
Хаб частково знищений
РФ пошкодила хаб «Укрпошти» в Харкові: що буде з доставкою посилок
8 червня, 07:40
На конкурс надійшло 195 ескізів з різних регіонів України
У «Дії» стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-річчя Незалежності України
17 червня, 10:44
Будівля «Укрпошти», знищена під час ворожого обстрілу
Знищене відділення «Укрпошти» на Троєщині не працювало з 2024 року: подробиці удару РФ
16 червня, 11:46
Орден, який Зеленський відправив до Польші «Новою поштою»
«Нова пошта» – це не пошта». Смілянський пояснив історію з відправкою ордена Зеленського до Польщі
20 червня, 21:33
Смілянський втратив право керувати «Укрпоштою» за рішенням НБУ
Нацбанк визнав Смілянського непридатним до управління «Укрпоштою»
Вчора, 11:35

Суспільство

«Укрпошта» запустила поштомати ще у чотирьох містах України
«Укрпошта» запустила поштомати ще у чотирьох містах України
«Більше половини втратять бронь». Голова Асоціації фермерів закликав переглянути критерії критичності для аграріїв
«Більше половини втратять бронь». Голова Асоціації фермерів закликав переглянути критерії критичності для аграріїв
Екскерівник «Надр України» працевлаштувався у чергову державну контору з випробовувальним терміном
Екскерівник «Надр України» працевлаштувався у чергову державну контору з випробовувальним терміном
Популярний напрямок до Європи отримав додатковий пункт пропуску
Популярний напрямок до Європи отримав додатковий пункт пропуску
Поліг під час виконання завдання у селі Кліщіївка. Згадаймо Сергія Жежеру
Поліг під час виконання завдання у селі Кліщіївка. Згадаймо Сергія Жежеру
У «Резерв+» тимчасово недоступні окремі сервіси: на що це вплине 
У «Резерв+» тимчасово недоступні окремі сервіси: на що це вплине 

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua