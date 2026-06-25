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Посилки за кордон подорожчають: «Укрпошта» попередила про нові правила

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Посилки за кордон подорожчають: «Укрпошта» попередила про нові правила
«Укрпошта» попередила про нові митні правила ЄС
колаж: «Укрпошта»

Ігор Смілянський пояснив, кого стосуватимуться зміни

З 1 липня всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок. Зміни торкнуться всіх, хто продає товари в ЄС або відправляє зразки продукції чи подарунки вартістю понад 45 євро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Через дуже стислі строки країни ЄС запускатимуть нові правила поступово.

Основні зміни:

  • якщо ПДВ уже сплачений на маркетплейсі – стягуватиметься сервісний збір 3 євро за кожен товарний код;
  • якщо ПДВ не сплачений, а країна вже технічно готова – «Укрпошта» одразу оформлюватиме і ПДВ (спочатку це будуть п'ять країн, інші приєднаються згодом);
  • також можуть стягуватися національні логістичні збори та сервісний збір поштового оператора.

За словами Смілянського, «Укрпошта» вже погодила процеси з усіма 27 країнами ЄС та реалізувала повну ІТ-інтеграцію через систему International Post Corporation (IPC) – міжнародної організації зі штаб-квартирою в Брюсселі, яка об’єднує провідних поштових операторів світу.

Нагадаємо, Національний банк України наклав на «Укрпошту» штраф за порушення вимог законодавства у розмірі 2 544 900 грн. 

Нагадаємо, напередодні Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності. У НБУ заявили, що керівник компанії не продемонстрував достатнього рівня знань законодавства та нормативних актів регулятора, необхідних для управління надавачем фінансових платіжних послуг. Відповідно до законодавства, уповноважений орган «Укрпошти» має протягом п'яти робочих днів відсторонити керівника та протягом двох місяців призначити нового очільника компанії.

Незабаром Смілянський різко відреагував на рішення Національного банку про його невідповідність вимогам щодо професійної придатності. Керівник держкомпанії заявив про намір оскаржувати дії регулятора та пригрозив судовими позовами.

Опісля Національний банк оприлюднив розширене роз'яснення щодо рішення про невідповідність генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського вимогам професійної придатності.

Теги: Укрпошта Ігор Смілянський пошта Європейський Союз

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